撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-05-20 16:29

最近Facebook專頁「香港規劃情報」上載一張圖片，指港鐵將大圍站上蓋商場註冊了「圍方」這個名稱，不少網民都指名字及其標誌設計又娘又核突！香港有不少商場名稱都相當特別，令人「黑人問號」，也難以記下，以下是8個經典騎呢商場名。

網民嘲笑大圍站上蓋商場名字「圍方」超核突。（Facebook @ 香港規劃情報）

「圍方」這個名字遭到一眾網民嫌棄，紛紛吐槽是九龍站商場「圓方」的淘寶版，笑指英文名"The Wai"就死譚仔姐姐讀「大圍」一樣。網民嘲笑其實香港發展商改名「有一手」，專改奇怪及肉酸名，包括當年遭到恥笑的「海之戀」。原來「8咪半」名字背後有原因？立即按圖睇睇8大睇完都唔知喺邊的商場名😦👇👇

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💡同場加映1：10大食零食悲劇💡

口痕想食零食才發生諸多悲劇，相信大家一定經歷過！記者覺得最崩潰就是開薯片時用力過度，裡面的薯片就會像火山爆發般飛出來，看見薯片全部飛落地，真是欲哭無淚！有一種零食用剪刀都好難開？立即按圖睇睇10大食零食崩潰瞬間😧👇👇

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💡同場加映2：10美食兩派對立引世紀之戰💡

食茶記或西餐選擇餐湯時都會被問要羅宋湯還是忌廉湯，每次總會分成兩大派系。其實除了紅湯和白湯外，還有很多款美食都各自擁有支持者，例如雞蛋仔和格仔餅、魚肉燒賣和豬肉燒賣，兩派fans互不退讓！記者整理了10款分成兩派支持者的美食，包括可樂軟糖、蛋撻，各自都有自己追求的口味，你又會揀邊樣？🤔👇👇

有款傳統港式小食都有兩派fans，立即觀看全文👉👉👉羅宋湯VS忌廉湯 10美食兩派對立引世紀之戰：砵仔糕無豆食嚟做乜