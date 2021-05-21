撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-21 16:12

未來幾日天氣炎熱，想歎冰凍食品消暑的話，兩大便利店都有雪糕優惠，另外還有更多食店推出抵買抵食優惠。《香港01》飲食記者精選以下9個最新優惠，有咖啡飲品買一送一、蛋糕包餅折扣等，全部周末用到！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

是次優惠包括Godiva、Pacific Coffee、Italian Tomato、Crostini、馬莎Marks & Spencer、OK便利店、7-Eleven、肯德基KFC及花斑茶社。可以低至半價買朱古力，買Häagen-Dazs、維記等雪糕有超平折扣，最平$5有一件！👇👇👇按圖看9間優惠詳情👇👇👇

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🤤同場加映1：全港最正雞蛋仔🤤

雞蛋仔是香港馳名中外的「名物」，現時網民追捧的是哪一間？根據網上關注組分享，推介6間最當紅的人氣雞蛋仔店！👇👇👇最紅「豬柳蛋」雞蛋仔有幾吸引？按圖看其中2間雞蛋仔店介紹👇👇👇

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🏰同場加映2：迪士尼樂園絕密細節公開🏰

香港迪士尼樂園已開了15年，不過就算你玩過全部機動遊戲，都還可以在園內找到各種新鮮感，告訴你以下幾個特別設計，讓大家重遊樂園時發現驚喜。👇👇👇有沒有發現園內的Hidden Mickey？按圖看其中5個隱藏設計👇👇👇

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