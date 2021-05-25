大家樂推6款至COOL冰冰特飲！KFC有邪惡美祿／麥當勞有好立克新地

撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-05-25 16:18

【KFC/麥當勞/大家樂】今個炎夏隨時都可以買到冰涼特飲了！因為大家樂推出了6款特飲，不用到茶飲店都可以隨時買一杯解暑。《香港01》飲食記者以整理了KFC及麥當勞所推出的夏季新品，當中更有大量透心涼美食！

🥤【1】大家樂：多款凍飲透心涼！最新推介至COOL冰冰

大家樂於即日起至7月19日推出多款特飲，為大家在今個夏天送上涼意。除了經典的紅豆冰，更有以大家樂奶茶配方調製的珍珠奶茶等，不過最推介的就有新品「至COOL冰冰」系列，點擊圖片睇睇6款特飲售價及重點推介 👇👇

🍗【2】KFC肯德基：邪惡美祿甜品、TABASCO酸辣炸雞

KFC今個夏日與兩大品牌聯乘推出新品！首先有與經典麥芽朱古力味飲品美祿推出的「可可球美祿鬆餅」，更有透心涼的「美祿恐龍」！

至於與辣椒仔TABASCO的聯乘，就有「辣椒仔脆辣雞」及「辣椒仔蜜糖香脆雞腿包」。而曾於2020年大受歡迎的「脆雞胸軟骨條」再次回歸！點擊圖片睇睇各款新品的售價及推廣優惠 👇👇

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🍟【3】麥當勞：好立克新地系列回歸

除了經典的「飯TASTIC」驚喜回歸，麥當勞亦在今個夏日帶來甜品站期間限定好立克新地系列，特別有胚芽好立克麥旋風，可以同時享受多種口感！點擊圖片睇睇有什麼必食新品幾多重優惠 👇👇

解暑都要飲得健康！除了多款特飲，大家應該很常喝紙包檸檬茶。《香港01》記者早前比較13款紙包檸檬茶並整理出檸檬茶含糖量排行榜，榜首和榜尾含糖量差近3倍！有個品牌包攬最甜頭4位！按圖看哪款檸檬茶含糖量最高👇👇👇

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🤣🤣🤣 同場加映：00後未見過酒樓推點心車嘲似截的士 食飯9句說話暴露年齡差異 🤣🤣🤣

有網民早前在網上討論區分享與00後去飲茶，但一班00後居然笑酒樓侍應托住一盤煎堆、春卷等叫賣及推點心車等情況。大家對飲食文化的認知都有所不同，《香港01》飲食記者精選9句與食有關的說話，全部能看出大家與00後有年代差 👇👇

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