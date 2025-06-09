天文台料周二分區37度　醫生警告用迷你風扇或中暑　配1物速降溫

天文台預料，廣東沿岸繼續受高空反氣旋影響，本港未來一兩日天氣日間酷熱，預測周二（10日）市區最高達攝氏34度，分區氣溫更高達37度。天時暑熱，不少人會隨身攜帶迷你風扇降溫散熱，不過，曾有日本醫生指出，在超過攝氏35度或以上的高溫天氣下吹風扇，就像在太陽底下吹風筒一樣，隨時消暑變中暑！夏天想正確消暑，又有甚麼方法可以極速降溫？



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天文台料明日（10日）氣溫高達攝氏34度。（天文台官網截圖）

天文台料周二市區34度 本周中後期打風

天文台預料，廣東沿岸未來一兩日受高空反氣旋影響，本港天氣日間酷熱。同時，位於南海中部的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，在本周中後期為廣東西部沿岸至海南島一帶帶來狂風驟雨及雷暴，但熱帶氣旋的發展及移動存在變數。

據九天天氣預報，明日（10日）市區氣溫高達攝氏34度。分區預報顯示，明日（10日）下午2時，石崗、流浮山及打鼓嶺高達36度，上水更高達37度。天文台料隨著熱帶氣旋逐漸減弱及遠離，本周後期雲量及驟雨會增多，氣溫屆時將稍降。

分區預報顯示，明日下午2時，石崗、流浮山及打鼓嶺高達36度，上水更高達37度。（天文台官網截圖）

天時暑熱，不少人外出時都會攜帶迷你風扇，因它小巧又方便，隨時隨地都可以享受涼風吹送。不過，原來當氣溫高於攝氏35度，身體大量出汗時吹迷你風扇，反而會令我們更加中暑機會！

日本江東醫院三浦邦久副院長曾在日本朝日電視台新聞節目提到，在高溫下使用電風扇就好像迎面吹著風筒的熱風一樣，非但不能降溫，反而令人更加辛苦。當身體大量流汗，加上熱風吹送，就會讓身體發出「需要冷卻」的訊號。從而增加脫水，甚至是中暑的風險！

三浦副院長表示，有不少送入急症室的中暑個案，都是因為在氣溫攝氏35度以上使用迷你風扇造成。在天氣愈來愈炎熱的日子，使用這類消暑物品時也要小心留意。那麼在高溫天氣下，應該如何正確使用迷你風扇，才能有效降溫消暑？

消暑方法｜配搭濕毛巾 可幫助體溫下降約7度

三浦副院長分享，在使用電風扇時可以在頸部圍一條濕毛巾，藉著毛巾的水分將熱風變成涼風，並在我們的背部通過，從而達到降溫、消暑的作用。他解釋，由於頸部的血管數量多，用這個方法有助降低身體溫度。

相比起單獨使用風扇，同時使用風扇和濕毛巾，體溫可以由攝氏34度下降至約攝氏27度，成效頗為顯著。不過，三浦副院長亦提醒，在使用這個方法時，盡量不要綁起毛巾或者打結，否則當水分乾透時，就會變成頸巾一樣令熱氣保留在頸部。因此想用電風扇有效降溫，最好就是將濕毛巾打開搭在頸部，再用風扇從後吹風，怕熱的人不妨一試！

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