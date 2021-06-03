撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-03 19:20

北角港鐵站A1出口北角匯6月新開一間韓國超市「新世界韓國食品」，吸引不少街坊去尋寶！《香港01》飲食頻道記者日前到這間韓食專門店直擊，發現有6款$38超抵便當，還有不少韓國手信、零食、雪條都非常吸引。該店現時有3大開幕優惠，客人更有機會免費拎9折券！ （下列優惠及食物款式以發稿日期為準，最終安排視乎個別商店而定）

全新一站式韓國食品專門店「新世界韓國食品」位於北角匯地舖。（駱煥琳攝）

韓食百貨結集6大食店品牌

位於商場地舖的「新世界韓國食品」專門店地點方便，北角港鐵站A1出口過對面馬路便是。相比在其他分店如中環、尖沙咀等，這間新店是唯一一間集合6大韓食品牌的百貨超市店，包羅熟食如醬油蟹、紫菜飯卷、急凍食品、超市醬油、零食手信、米酒飲品等。👇👇👇按圖看店內環境及6大韓食品牌簡介👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

開幕優惠有機會免費取得9折券

這間韓食專門店現正試業，並將於6月8日正式開業，由即日起至7月會推出多個開幕優惠，包括免費9折優惠券、消費滿指定金額送Kakao Friends精品、買一送一食品等。👇👇👇按圖看如何能取得開幕優惠👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

6款$38特價便當性價比超高

專門店內6間食品品牌各自在做開幕特價吸客，特別推介熟食店O’taste的韓式便當，新張期內指定便當只需$38。每天款式不同，最抵一款原價$75，等如5折就買到，份量和原價相同極大盒，而且全部即製！👇👇👇一周內有一天沒有優惠？按圖看6款$38便當哪款最抵食👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

超市必掃10款韓國零食手信

太久沒有去韓國旅行，或者會想念韓國手信。韓式超市「New World Mart」範圍內就有很多韓國零食、即食麵、急凍食品、米酒、飲品等選購。《香港01》飲食頻道以下推介10款較少見或口味特別的韓國零食，讓大家掃回家止癮。👇👇👇最平$4是「回憶」的味道？按圖看10款零食手信推介👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

夏天推介冰凍雪條

除了零食之外，還有不少夏天最適合品嘗的冰涼雪條！👇👇👇按圖看雪條推介👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

新世界韓國食品公司「一站式韓國食品專門店」 地址：北角匯2期地下G32&33號舖 營業時間：（星期一至四）早上11時至晚上9時； （星期五、六及公眾假期）早上11時至晚上9時30分 電話：2505 0700／2505 0800

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