撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-17 16:00

Godiva黑巧克力軟雪糕今日（6月17日）開始推出限時特價，有買一送一優惠！除此之外，還有其他餐廳都有抵食買一送一優惠，《香港01》飲食記者精選6間餐廳，包括東海堂、香港萬怡酒店自助餐等等。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

6間食店都推出買一送一優惠優惠，有Godiva專門店、東海堂、7CAFÉ、君蘭餅店、香港萬怡酒店MoMo Cafe及茶飲店Lab 10。自助餐、飲品、雪糕小食都有買一送一優惠！👇👇👇想知幾點開始有得買？按圖看優惠詳情👇👇👇

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🤤🤤🤤更多抵吃優惠

其他餐廳食店都推出抵食著數，如Dazzling Cafe的「姓名」優惠，有機會免費吃足一星期！還有麥當勞McDonald’s父親節優惠、肯德基KFC、鮮芋仙、鴻福堂、Dazzling Cafe、7-Eleven便利店及Michi Juice。👇👇👇想知如何才免費吃到Dazzling Cafe？按圖看8間優惠詳情👇👇👇

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🧃同場加映1：一包麥精熱量等於半碗飯🧃

紙包飲品款式眾多，經過便利店隨手買包解渴，誰知裡面有半碗飯的卡路里？👇👇👇麥精只排第4！按圖看20款常見紙包飲品卡路里排行👇👇👇

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而糖份TOP 1則不是奶類飲品！想知常見紙包飲品的糖份排行，請按➡️【檸檬茶最甜？20款紙包飲品含糖／卡路里檢閱 麥精熱量如半碗飯】⬅️觀看全文

⛩️同場加映2：在香港尋找日本景色⛩️

疫下難以去旅行，開始想念「家鄉」嗎？其實香港都有不少帶有日本味道的地方，不妨去一去望梅止渴。👇👇👇有些景點能以假亂真！按圖看哪裡有日式美景👇👇👇

大埔有日式寺廟「手水舍」？想知全部9大地點請按➡️【日本9大打卡美景香港都有！教你去港版金閣寺、嵐山竹林、鳥居】⬅️觀看全文