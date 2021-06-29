撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-06-29 19:43

為慶祝彼思動畫 35 周年，海港城與迪士尼及彼思再度合作，以彼思為主題的大型展覽「Pixar Fest」香港站將於6月30日開幕。《香港01》旅遊頻道記者率先到場睇8個打卡位，以及香港限定精品，並整理了8個入場前要注意貼士。

海港城Pixar Fest於30/6開幕。（黃寶瑩攝）

海港城設置多個打卡裝置供大家拍照，極具代表性的 Pixar Ball and Lamp 也首次在香港 亮相。Pixar Fest更會透過互動活動，包括 AR 拍照、網上遊戲等，與大家互動。

Pixar Fest精選12齣迪士尼與彼思電影，包括《反斗奇兵 4》、《怪獸大學》、《海底奇兵2》及《靈魂奇遇記》等經典電影，場景展區遍佈海港城各個角落。👇👇👇點圖睇不能錯過8大打卡位👇👇👇

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Pixar Fest展區遍佈海港城各個角落，各個場景都設計得十分精緻，可以玩遊戲又可以換禮物，不想錯過必睇位？以下有8個入場必知貼士提提你。👇👇👇想知如何免費入場？按圖看參觀必知8大注意位👇👇👇

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除打卡位以外，彼思粉絲不要錯過「期間限定店」，Pixar Fest期間限定店出售過千款彼思電影主題商品，由山下菓子製作的限定主題甜品，絕對不能錯過！👇👇👇按圖看推介期間限定店商品及售價👇👇👇

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香港首個 Pixar Fest @ 海港城 慶祝彼思動畫 35 周年 地點：海港城 日期：2020年6月30 日至 8 月 15日 票價：免費入場

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