撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-07-06 13:28

【飲食優惠】《香港01》飲食頻道記者精選7個激抵飲食優惠，包括Häagen-Dazs雪糕、7-Eleven咖啡、麥當勞、KFC等，優惠低至半價！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

今次推出超抵優惠的品牌包括Häagen-Dazs、7-Eleven、阿波羅雪糕、Dreyer's、麥當勞、KFC及一幻拉麵，很多都有買一送一優惠，當中7-Eleven即磨咖啡只需$7一杯！按圖即看7大優惠開始日期及下載優惠劵👇👇👇

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😍同場加映1：深色型格系口罩9大推介最平$1.7個😍

口罩款式多不勝數，有卡通、雲石等花紋，亦有奶茶色、花系等少女顏色。但如果想走個性風打扮，還有不少深色系口罩可以選擇，適合各位男士或走型格路線的女生。記者精選了9款潮人必備口罩，最平只需$1.7個！按圖即睇9大潮人必備型格口罩推介😍👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

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