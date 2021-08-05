【東京奧運2020／單車公園好去處】「牛下女車神」李慧詩出戰奧運，相信挑起不少人單車癮。《香港01》旅遊頻道記者為大家精選了4個親子單車公園，全部都位於市區，交通方便，而且有單車出租，適合初學者一試踩車滋味，以及親子同樂，培育小朋友對單車興趣，即睇下文mark低心水單車公園！



【1】蒲崗村道公園單車徑

蒲崗村道公園單車徑最著名的就是設有全港首條環迥高架單車徑！單車徑十分闊落，即使是小朋友也能輕鬆駕馭。不懂踩單車也不緊要！公園設有單車園地供初學者練習，享受單車樂趣。蒲崗村道公園位於市區，乘搭觀塘綫或屯馬綫就能去到！🚴🚴按圖看蒲崗村道公園單車設施及前往方法👇👇

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【2】賈炳達道單車公園

屯馬綫已於6月27日通車，新車站「宋皇臺站」落成後，去九龍城玩樂又多個方法，在食玩買的同時不妨去踩單車！！而賈炳達道單車公園就是位於宋皇臺站附近，交通便利，而且24小時開放，不論是中午去享天輪之樂，還是飯後去慢踩單車做運動，都十分方便！🚴🚴新手必去？點圖睇睇賈炳達道單車設施及租車資訊 👇👇

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【3】九龍灣單車公園

九龍灣單車公園是設計比起其他單車公園新穎的單車場，與蒲崗村道公園一樣，設有八字型的高架單車橋，設備十分完善，小朋友來到輕鬆挑戰攀坡上斜，吸引不少家庭帶子女專門去踩單車。同時設有初級練習區，地面較為平坦，初學者都可以輕鬆練習單車！🚴🚴如何租車？點圖睇睇九龍灣單車公園高架單車橋及前往方法 👇👇

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【4】屯門湖山遊樂場

屯門湖山遊樂場位於新屯門中心旁，平日人流較少，空間充足，設有迴旋處讓人練習，帶初學者去都不怕撞到其他人。而且單車徑兩旁都有樹蔭，夏天時小朋友玩再久都不怕！另外，湖山遊樂場是香港其中一個交通安全城，有各種模擬馬路的設計，如紅綠燈、斑馬線、路牌等，可以在踩單車的同時教育交通知識！🚴🚴點圖睇睇屯門湖山遊樂場設施及前往方法 👇👇

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🌅同埸加映1：7大連島沙洲好去處🏝️

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🐰同場加映2：5個親子農莊🐰

暑假已經來臨，是時候到郊外放鬆身心！《香港01》旅遊頻道記者整理了5大本地農莊好去處，全部收費低於$150就可以入場任玩。位於元朗的小白兔音樂農莊佔地過十萬呎，農莊最近推出小白兔二人游園套餐，一家人可以近距離接觸小白兔！🐰🐰🐰現場設有多個打卡位！點圖睇價錢和入場方法👇👇👇

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