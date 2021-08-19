灣仔吉野家分店結業後，開了一間名為「大歡弋」快餐店，由於價格超平，例如午餐粟米魚柳飯竟然只售19元，更無限添飯及飲品續杯，成為網民熱話。如此低廉價格會不會有伏味？《香港01》飲食頻道記者8月19日去到大歡戈實試了兩款早餐及兩款午餐，早餐有牛乳炒滑蛋配餐肉、糯米雞配燒賣，午餐則實試了粟米魚柳飯及咖喱牛腩飯，出乎意料地「一啲都唔頹」，即睇下文！



灣仔灣仔道的吉野家已結業，海底撈旗下的快餐店大歡戈隨即進駐。（許慧恩攝）

《香港01》飲食記者今日（19日）上午10時半到達大歡弋，店外貼上最新優惠著數，一個星期每天都推出不同的優惠。進店後環視四周，現場約有三分一座位的客人，不需要等位。店舖環境光猛，門口點餐處設有自助點餐機，顧客可使用八達通、Apple pay、Samsung pay等電子支付方式付款。👇👇按下圖即睇大歡弋店內環境、上午及中午時段人流👇👇

+ 7

飲品自己斟

早餐時段，記者先購買兩款港人早餐配搭，包括$22炒滑蛋配餐肉及糯米雞配燒賣，兩款套餐都免費配咖啡、茶或豆漿。記者在落餐處點餐後，職員給記者一個紙杯，可以先到自助飲品部自行斟飲品。😆😆糯米雞非常足料，比記者的手掌更大！即睇大歡弋兩款早餐賣相、記者誠實食評👇👇

+ 6

咖喱牛腩飯性價比高

上午11時後開始午餐時段，午餐的價錢同樣親民貼地，記者購買最平價的$19粟米魚柳飯，以及最新推出的咖喱牛腩飯，午餐配小菜，加$5可配飲品如汽水、咖啡、奶茶，更可以免費添飯及續杯，適合胃口大的人士。不用40元的咖喱牛腩飯看起來完全不頹！即睇記者誠實食評👇👇

+ 11

【總結】從網上看到大歡戈餐牌的價格後，原以為這種低廉價格，食品質素好極有限，或者份量奇少，但出乎記者意料的是，食物份量屬正常水平，糯米雞不是迷你版，咖喱牛腩飯不論牛腩還是那碟菜心，份量甚至比不少茶記多！味道方面中規中矩，以這個份量計算已是物超所值。根據網上資料，大歡戈屬於海底撈旗下品牌，灣仔是首間店舖，至於大歡戈是否有計劃開更多分店，售價水平是短期還是長期，海底撈至截稿前仍未回覆。

大歡戈

地址：灣仔灣仔道165-171號樂基中心地下A1舖

電話：2383 6003



想知更多高質火鍋店推介，例如粥底火鍋、港式火鍋，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉全港火鍋打邊爐優惠推介 邊間抵食？邊間有特色？｜不停更新

【同場加映1】BurgerKing仲有1間分店！加州紅成90後回憶 熱數9個愈做愈頽品牌

紅極一時的美式快餐店Burger King，大家還有印象嗎？相信現時的年輕人只認識麥當勞或KFC，可能不知香港僅存一間Burger King分店！近日有網民討論愈做愈頹的店鋪，80、90後的童年回憶零食物語、阿波羅、加州紅都有份。🥺🥺有間台式飲品始祖曾風光一時，但00後、10後可能未聽過！按下圖即睇有邊間商店愈做愈頹 👇👇

+ 5

想知哪一間經典雪糕店即將被人遺忘？立即點擊內文：BurgerKing仲有1間分店！加州紅成90後回憶 熱數9個愈做愈頽品牌

【同場加映2】屯門美食7大推介！$30榛子醬香蕉煎餅／生炸雞髀／隱世蛋糕全都要

屯門區內美食越來越多，甚至吸引不少區外人駕車入屯門搵美食。《香港01》飲食頻道記者精選屯門7大美食推介，包括主打無味精住家飯的閨•家、facebook群組「米線關注組」推介的雲川燒米線、泰式香蕉煎餅泰小子、性價比高漢堡店屯門牛等。按下圖即睇網民推介屯門區必吃美食😋👇👇

泰小子Thaiholic —— 逾10款口味泰式香蕉煎餅

新開泰式香蕉煎餅小店泰小子，主打各款口味的香蕉煎餅、芒果糯米飯、童年集體回憶的芒椰奶西。香蕉煎餅即叫即製，剛煎好時餅邊超香脆，加上超邪惡的醬料例如朱古力榛子醬、花生醬、芝士肉鬆等。招牌芒椰奶西仲好飲過許留山？按下圖即睇網民推介美食😋👇👇

+ 2

屯門還有其他高質美食如漢堡店、雲南米線等，立即點擊內文：屯門美食7大推介！$30榛子醬香蕉煎餅／生炸雞髀／隱世蛋糕全都要