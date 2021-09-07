【結業食店／結業餐廳／結業2021】美式雪糕店Emack & Bolio's香港全線分店結業！美式雪糕店Emack & Bolio's 於2015年進駐香港開分店，高峰時期在港九新界有4間分店。不過品牌近日宣布即將全面撤出香港，令港人大感惋惜。《香港01》飲食頻道記者整理3間即將結業食店，包括百年古蹟建築和昌大押中的西餐廳The Pawn，連韓星宋仲基也是粉絲！



美式甜筒主打巨型、色彩繽紛，加上七彩顏色的脆甜筒，非常適合打卡。（FB@ Emack & Bolio's）

近日不少本港食店宣布結業，其中最令人惋惜的一定是來自美國波士頓的美式雪糕店Emack & Bolio's，中環扶手電梯附近分店剛開業時曾吸引大批港人排隊，人氣一時無兩！

Emack & Bolio's宣布中環及灣仔兩間分店分別與9月22日、9月12日結業，全面撤出香港市場。雖然食店宣布告別港人，不過仍然推出最後的優惠。只要於9月12日前店內購買任何一款雪糕球，即可額外送多一個雪糕球，大家要趕快趁結業前再去，否則就要飛去美國喇先有得食！

開業時曾吸引大批港人前去朝聖！（FB@ Emack & Bolio's）

9月份還有兩間食店宣布結業，包括逾百年歷史的歷史古蹟和昌大押內的西餐廳The Pawn，以及長沙灣街坊小店饔車仔麵。其中The Pawn樓高3層，將酒吧及西餐廳融合起來，更吸引韓星型男宋仲基2017年來港宣傳新戲時特登前去朝聖！

😢😢😢最後一間是長沙灣、荔枝角街坊小店兼人氣車仔麵！即睇3間9月份即將結業食店👇👇👇

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【總結】早於8月中旬，記者已整理過7間食店宣布結業的消息及日期，當中不少也是地區名店。剛剛踏入9月不久，不少食店宣布告別港人，未來數月未知會否陸續出現結業潮。大家應該把握最後機會朝聖！

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