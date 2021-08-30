【飲食新聞熱話 / 食物配搭】鮮花都要綠葉配襯，有些食物單吃會覺得「太寡」，但只要配搭另一種食物或配料就會變美饌佳餚！最近有網民發文討論絕配的食物配搭，吸引大批網民留言，分享一定會一齊食的食物配搭，當中包括有薯條配茄汁、燒賣配豉油等等！



有網民發文討論絕配的食物配搭。（《千與千尋》劇照）

最近有網民在連登討論區討論「有咩嘢食物一定要配另一種嘢？」吸引網民留言，分享一定會一齊食的食物配搭，當中包括有薯條配茄汁、燒賣配豉油、燒味飯配薑蓉等等，原來這些食物單吃會變得不好食！即睇下文睇自己有否這樣配搭食物！😋😋這款食物沒有配角會變得難食？菠蘿加Pizza其實好好食！點圖睇食物絕配👇👇👇

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【1】薯條+茄汁

薯條和茄汁是最經典的配搭！由細到大去快餐廳買薯條就一定會隨餐送茄汁，鹹香的薯條配上酸甜的茄汁，一直有不少忠實粉絲。不過近年來有不少新興食法，每種食法都有各自不同的擁躉！有網民表示薯條可以配撘泰式辣醬、甜酸醬一起吃，更有網民表示：「識食一定係點雪糕！」

【2】燒賣+豉油

作為香港名物的燒賣，不少人會燒賣和豉油扣連在一起，街上小食檔吃到都是偏甜的豉油，加上煙煙韌韌的魚肉燒賣就最好食，有些不怕辣的網民則教路食燒賣配豉油再加少少李X記辣油就一絕！

【3】燒味飯+薑蓉

燒味飯平、靚、正，是不少港人午飯首選，而不論是叉燒還是油雞，吃燒味飯最重要的便是薑蓉，就連記者自己都是薑蓉的粉絲！有網民強烈表示：「薑蓉先係一碟燒味飯嘅靈魂！」薑蓉的鹹香和蒜味是令燒味飯好吃十倍的關鍵，就算是單純撈飯都很好吃。

【4】炸雞+啤酒

即使沒有看過韓劇或了解韓國文化，都會知道炸雞和啤酒是絕配，啖啖脆炸雞肉加上啤酒解膩的配搭，極度邪惡！不論是煲劇還是睇波，都十分適合一邊吃炸雞一邊喝啤酒。

【5】Pizza+菠蘿

絕對會惹怒意大利人的食物配搭！但是在香港，菠蘿和Pizza的配搭其實很受歡迎，不少人都指菠蘿可以平衝Pizza的油膩感。網民「滑雪水樽」表示：「明明由細到大，香港人食嘅pizza都係有菠蘿，又鹹又甜，啲汁咇晒出嚟不知幾正！」

以上食物都是絕配！記者試過食不點豉油單食燒賣，總覺得欠缺了甚麼，十分奇怪，看到有些食物一定要一齊食才是最好食。如果大家還有甚麼一定要一齊食的食物配搭，歡迎留言告訴記者！

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