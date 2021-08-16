「人無恥便無敵」的「Cheap精」朋友就如便利店一樣，身邊總有一個！最近有網民在連登討論區討論「一人N個身邊見過最肉酸嘅cheap精行為」，吸引大批網民留言。有網民留言分享自己遇過的「Cheap精」，當中有不少真的十分厚顏無恥，看完真的想大叫：「好cheap！」即睇下文睇自己有否遇過這些「Cheap精」朋友！



《愛回家之開心速遞》劇照

最近有網民在連登討論區討論「一人N個身邊見過最肉酸嘅cheap精行為」，分享過往遇過的厚面皮「cheap精」經歷，他指「有個同事，一大班人叫外賣話唔join，跟住自己帶一大盒白飯走埋嚟夾餸！」令他深感該位同事一味靠黐，好「庹縮」！引來不少網民留言分享自己的見聞。

Level 1：嗌少冰飲多啲

夏天熱焫焫當然要叫凍飲！但為了讓加2蚊更加物有所值，以免加了冰，飲品份量相對減少。網民「拳志聾」就提醒要叫「少冰」，因為「諗住可以飲多啲！」

（《麥兜故事》截圖）

除了凍飲嗌少冰為了飲多幾啖，還有7個更誇張「Cheap精」級別。😠😠😠數雞骨計返每人夾幾多錢都未算誇？點圖即睇Cheap精厚臉皮行為8大級別👇👇👇

+ 7

想知更多高質火鍋店推介，例如粥底火鍋、港式火鍋，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉全港火鍋打邊爐優惠推介 邊間抵食？邊間有特色？｜不停更新

😠同埸加映1：自助餐又食又拎7大級別😠

食自助餐不能「又食又拎」是常識吧！但是不論是自助餐還是放題，總會有貪小便宜食客，肆無忌憚地帶走食物。不少網民指自己遇過有人帶食物盒帶走魚生，更有人遇過食客準備行李喼帶走汽水！😠😠😠有人帶喼運走汽水？點圖即睇食自助餐又食又拎7大級別👇👇👇

想知自助餐其他又食又拎級別？即點👉👉👉食自助餐可以幾厚臉皮？又食又拎7大級別 網民：有人拖喼掃飲品

😠同埸加映2：5大Staycation討厭行為😠

去Staycation最想就是安安靜靜地享受悠閒假期，但有時遇到乞人憎住客便非常頭痛！在Staycation期間遇上他們，分分鐘破壞放假心情！《香港01》旅遊頻道記者盤點了5種Staycation的乞人憎住客行為，即睇下文睇睇自己有沒有遇過這5種人！😠😠😠點圖即睇5大Staycation住客乞人憎行為👇👇👇

想知其他Staycation討厭行為？即點👉👉👉5大Staycation討厭行為 網民不滿住客泳池打卡 著泳衣要避鏡頭