8大雪糕優惠Häagen-Dazs勁減！Mövenpicks $20杯/Baileys買一送一

【雪糕優惠 / 飲食優惠】天文台預料未來幾天都有驟雨，氣溫徘徊在30度以上。天氣又熱又濕，當然要即刻食飯兩支雪條消暑！《香港01》飲食頻道記者精選近期8大抵買雪糕優惠，包括知名雪糕品牌如Häagen-Dazs、Dreyer's、雀巢、MÖVENPICK®及Appolo阿波羅。

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定）



今次精選的8大雪糕優惠，來自各大便利店及超市，包括7-Eleven、OK便利店、百佳網店，方便又容易買得到。雪糕品牌則包括Häagen-Dazs、Dreyer's、雀巢、MÖVENPICK®、Baileys百利、Appolo阿波羅。

（網上圖片）

《香港01》飲食頻道記者精選近期8大雪糕優惠，全部都可以在便利店及超市網店買得到，包括總有一間在附近的7-Eleven及OK便利店。其中百佳網店不少雪糕正推出8折優惠，其中一款名牌雪糕更買有一送一優惠。😍😍哪一款名牌雪糕做買一送一優惠？立即按圖睇7大消暑雪糕優惠詳情，以及4款雪糕新品👇👇👇

+ 13

想知更多高質火鍋店推介，例如粥底火鍋、港式火鍋，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉全港火鍋打邊爐優惠推介 邊間抵食？邊間有特色？｜不停更新

【同場加映：大閘蟹放題｜8間任食爆膏大閘蟹最平$353 有間無限時歎海鮮火鍋】

踏入秋季，又到了食時令大閘蟹的季節，愛蟹之人揀大閘蟹放題就最抵食，挑戰限時內盡情食「回本」。記者精選8間高質的任食大閘蟹放題，最平一間只售$353起，非常抵食！

上海新大眾大閘蟹專門店 —— 90分鐘任食大閘蟹、蟹粉菜式

每逢大閘蟹季節，上海新大眾都推出大閘蟹任食放題，除了以往的3两、4两大閘蟹外，今年推出6两至7两重量級大閘蟹放題。優惠期由即日至2021年12月10日，任食90分鐘，可以無限追加大閘蟹、蟹粉水餃、生滾大閘蟹粥等蟹粉前菜。點擊下圖即睇各時間段的收費🦀👇👇

+ 1

邊間大閘蟹可以加錢升級食生蠔、帶子？邊間可以任食大閘蟹加海鮮火鍋？立即點擊內文👉👉👉大閘蟹放題｜8間任食爆膏大閘蟹最平$353 有間無限時歎海鮮火鍋