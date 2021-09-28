【酒店熱話／自助餐中伏／網絡公審】有網民在Facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區」發長文，投訴紅磡一間四星級酒店的西餐廳服務差劣，訂座熱線打足兩小時都無人聽，表面看似乎嬲得有道理，為何卻會被網民圍攻？



事發酒店西餐廳為四星級的紅磡都會海逸酒店。（都會海逸酒店圖片）

有網民9月27日晚在Facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區」發長文，投訴紅磡四星級酒店都會海逸酒店西餐廳Promenade的服務差，訂座熱線打足兩小時都無人聽！事主指最初致電預約時仍有位，職員詢問是否介意坐門口位。當時事主回應指要花兩三分鐘詢問丈夫意見，之後再致電確定預約。

然而，其後她打了多次電話，經歷兩小時後，才有職員接聽，並告知訂座已滿，事主不忿與對方理論，但對方再次強調已經約滿。

帖文現已被刪除，有網民將原帖文截圖後上載到群組。（FB@「香港自助餐及放題集中討論區」截圖）

事主續稱，餐廳經理稍後致電也說了同一番話，令她大為不滿，「我心諗咁大間公司，就係咁處理方式好有問題，打足咁耐電話無一個人聽」。事主表示理解西餐廳比較難訂座，但不滿酒店的做法，「如果你嗰一刻話無位我心好過啲，唔係俾希望就咁破滅咗」，更直言感覺被玩，文末更揚言以後不會再去！



事主更上載兩張手機通話記錄截圖，截圖中可見事主於早上9時左右致電西餐廳，每隔10分鐘左右再度致電，另一張截圖顯示上午約11時50分至下午1時43分的通話記錄，全部都未有人接聽。不過事主隨後已經刪除帖文，不過帖文已被部分網民截圖並上載到其他Facebook群組討論。

（FB@「香港雪糕關注組」截圖）

帖文引來不少網民熱議，惟大部分網民都不支持事主，有人認為事主應該先訂座，若有變動再致電取消，只能怪自己未有把握機會，「如果真係咁想食，又知難book、電話難打，俾我一定book咗先，最多唔啱先打電話再cancel」。有網民表示擔心酒店餐廳之後會訂座要確認身份，「好快就會以後訂枱食飯，需要提交相片確實身份」！🤥🤥🤥有網民直言事主做法搞笑！點擊下圖即睇網民mean爆留言👇👇👇

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