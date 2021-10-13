業務超市疑將登陸元朗？新店位置貼招聘廣告　網民：福利一般喎

業務超市將進駐元朗？早前有網民發現，元朗鳳琴街附近一間即將結業的凍肉店門外，貼上來自香港「業務超市」的招聘廣告，估計同一位置將會開業務超市，為大埔廣福道首間店開張後，第二間位於新界的分店。



日前，有網民在Facebook「食在元朗」群組發帖文指：「鳳琴街體育館，覓食家隔離間佳寶關門後……將會開業務超市」網民同時上載照片，可見店門外貼上來自「業務超市」的招聘廣告，聘請店務員、收銀員、司機等，薪金由$13,000至$18,000不等，估計這個位置即將會由業務超市取代原本的凍肉店。

（圖片來源：食在元朗@Facebook）

今年5月，日本業務超市在大埔廣福道開業，初時有不少人懷疑是「山寨版」，不過其後有網民直接向日本「業務スーパー」查詢，獲官方回應證實的確是日本總公司授權香港合伙人開業，不過就並非直營。

大埔業務超市開業後曾經引來不少質疑，例如有YouTuber發現店內售賣的帆立貝來源地並非日本而是內地，還有人發現淘寶有同樣包裝產品，貨品已即時下架，負責人亦堅稱9成貨品來自日本，但不少網民得悉後紛紛表示不太看好。雖然暫時未知店舖確實位置及其他詳情，如果確定開業，各位元朗街坊又有無興趣去呢？

👇👇👇YouTuber 大J 揭大埔「業務スーパー」疑賣內地貨👇👇👇

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同場加映：元朗新開復古歐陸風餐廳 人均$104歎英式下午茶

元朗最近新開「Couple's Kitchen」是一間以中西Fusion菜、特色歐陸菜及英式下午茶作主打的餐廳，不但食物賣相精緻，餐廳裝潢以復古歐陸風為主，典雅感十足！在開張期間更推出不少開業優惠，不失為一個打卡用餐的好選擇。



（圖片來源：Couple's Kitchen Facebook）

「Couple’s Kitchen」的整體裝潢都以復古的歐陸風格為主，石牆、圓拱形門窗及玫瑰金色的各種裝飾品都營造出懷舊典雅感覺，餐廳的創辦理念是希望大家和身邊的親朋好友有更好的交流和連繫，所以在座位安排上以卡位為主，營造屬於自己的空間。同時亦設有VIP房，可以作為聚會的專屬空間。👇👇👇點圖即睇餐廳多個打卡點👇👇👇

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地址、主打菜色推介及開張優惠，即按全文：元朗新開復古歐陸風餐廳 人均$104歎英式下午茶！附開張4大優惠