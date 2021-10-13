【日本過江龍】人氣BAKE半熟芝士撻即將回歸香港！日本人氣甜點品牌 BAKE Inc.繼9月帶來首度登港的 PRESS BUTTER SAND 焦糖奶油夾心餅專門店後，10月即將於銅鑼灣SOGO推出品牌概念店「BAKE WORKS」，供應全新推出的「芝士梳乎厘」及吉士醬蘋果批，招牌BAKE CHEESE TART亦再次登場！



日本人氣甜點品牌 BAKE Inc.於10月即將在銅鑼灣SOGO推出品牌概念店「BAKE WORKS」。（官方圖片）

BAKE CHEESE TART

這款人氣半熟芝士撻嚴選北海道濃厚的新鮮芝士和牛乳等上乘材料，以獨家方法調配奶油乳酪， 再搭配「二次烘烤」的酥脆撻皮，是不少人遊日必試的美食。品牌於2015年登陸香港時曾經掀起搶購熱潮，惟後來於2019年宣布全面撤出，令不少網民大感可惜。現時BAKE CHEESE TART再度回歸香港，各位芝士迷係時候去試試！

THE CHEESE SOUFFLE by BAKE CHEESE TART

芝士梳乎厘是首次在香港登場的新產品，為限量發售。梳乎厘以水浴的方法慢慢地烘烤，製作成充滿空氣感的芝士蛋糕，令口感細膩綿密、鬆軟、入口即融。

RAPL蘋果批

RAPL是現烤吉士醬蘋果批專門店。每個蘋果批都是在店舖即場烘烤而成，在144 層的酥脆批皮內注入滿滿的吉士醬餡料，加上大量新鮮蘋果果肉，值得一試！

BAKE WORKS 概念店

開幕日期：2021年10月22日（星期五）

地址：銅鑼灣 SOGO 崇光百貨地庫 B2 樓 32 號舖

營業時間：周一至日 10:00 am – 10:00 pm

電話: 2831 8846



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榮記粉麵

地址：銅鑼灣糖街27號A地下

電話：28082877



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