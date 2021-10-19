稻香推超抵食$1羊腩煲！指定時段火鍋配料+酒水半價！

【1蚊羊腩煲】稻香集團在部份旗下分店推出超抵優惠「$1羊腩煲」，在指定時段內2位或以上即可以優惠價$1食到羊腩煲！而且可以免費加湯變火鍋，火鍋配料和酒水更有半價優惠，星期一至日都可以享用，非常抵食！



（圖片來源：網絡圖片）

稻香集團在旗下的稻香、稻香茶居、稻坊和稻香超級漁港全港港九新界多達30間分店由即日起至10月31日推出指定時段內2位或以上只要$1就可以食到羊腩煲！

（圖片來源：稻香集團網站）

是此優惠星期一至日都可以使用，只要在宵夜時段（晚上20：30後）2位或以上惠顧即可以$1食羊腩煲。2-4位可享用$1羊腩煲1個，5位或以最多可享用$1羊腩煲2個。（額外惠顧的羊腩煲則以正價$168/1個計算）

多達30間分店供應$1羊腩煲優惠。（圖片來源：稻香集團網站）

享用完羊腩煲可以免費加湯變火鍋，更可享有火鍋配料半價、免費醬料吧以及酒水半價的優惠（特價及推廣酒水例外），可以同時食到羊腩煲和火鍋，非常抵食！

稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港

優惠日期：即日起至10月31日

優惠時段：宵夜時段（20：30後）

分店地址：https://bit.ly/3iSHtVy



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【飲食優惠】精選10月飲食優惠！記者精選了8個10月份限時超抵飲食優惠，包括珍煮丹、Pizza Hut、Häagen-dazs雪糕、、IKEA、MÖVENPICK乳酪及KFC，當中部份優惠可無限次使用。



【1】珍煮丹

台灣過江龍手搖飲品品牌珍煮丹，在10月內推出限時超值飲食優惠。凡惠顧任何正價飲品滿$30，即可獲得2張價值$15珍煮丹現金。推廣日期由即日起至10月31日。同時珍煮丹亦推出10月生日優惠，只要是10月份壽星，每次惠顧滿$50即可獲雙倍印花。

（圖片來源：網絡圖片）

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銅鑼灣店：銅鑼灣利園山道15號

葵芳店：葵芳葵涌廣場3樓302B鋪

荃灣店：荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下3號鋪

優惠期：即日起至10月31日



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