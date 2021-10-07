飲食優惠｜8大10月飲食優惠 Häagen-dazs$19杯、珍煮丹買$30送$30

【飲食優惠】精選10月飲食優惠！記者精選了8個10月份限時超抵飲食優惠，包括珍煮丹、Pizza Hut、Häagen-dazs雪糕、、IKEA、MÖVENPICK乳酪及KFC，當中部份優惠可無限次使用。



【1】珍煮丹

台灣過江龍手搖飲品品牌珍煮丹，在10月內推出限時超值飲食優惠。凡惠顧任何正價飲品滿$30，即可獲得2張價值$15珍煮丹現金。推廣日期由即日起至10月31日。同時珍煮丹亦推出10月生日優惠，只要是10月份壽星，每次惠顧滿$50即可獲雙倍印花。

（圖片來源：網絡圖片）

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銅鑼灣店：銅鑼灣利園山道15號

葵芳店：葵芳葵涌廣場3樓302B鋪

荃灣店：荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下3號鋪

優惠期：即日起至10月31日



【2】KFC —— 桶餐68折

KFC推出限時飲食優惠，20件雞派對餐有限時75折，包含蜜蜜燒雞全翼、巴辣香雞翼、家鄉、辣汁蘑菇香飯、葡撻等等，限時優惠$375，一大班人開party就最抵！

另外KFC亦有4人桶餐優惠，68折後只是$175.4，人均$44，十分抵食！

除了桶餐優惠外，KFC再推電子優惠劵，今期優惠劵包括早醒全餐減$3優惠、11點後$60滋味二人餐、$20/5件巴辣雞翼等不同優惠券。優惠期由即日起至10月31日，期間不限次數列印優惠劵即可使用。

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全港KFC分店店適用。

優惠期：即日起至10月31日。



【3】Pizza Hut

Pizza Hut推出單點必勝批飲食優惠，現凡外賣自取1個必勝批，或使用外賣速遞2個或以上必勝批，於下單時輸入優惠碼「PH50」即可享用單點必勝批半價優惠！優惠後價錢最平只需$48就可享用普通批。是次優惠適用於15款口味，普通批及大批都可享平價優惠。優惠期由即日起至11月14日。

（圖片來源：Pizza Hut）

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Pizza外賣自取及外賣速遞適用。

優惠期：即日起至11月14日。



（圖片來源：Häagen-dazs Facebook）

【4】MOVENPICK雪糕 —— $30/件

Circle K推出MOVENPICK雪糕優惠，165毫升中杯特別裝只需$120就有4件，口味包括雲呢拿布朗尼、曲奇焦糖，以及最新口味的瑞士蜂蜜杏仁雪糕和朱古力榛子粒味，推廣期只到2021年10月10日。

【5】Häagen-Dazs —— 雙球雪糕買一送一

Häagen-Dazs最近推出買一送一優惠！Häagen-Dazs在Facebook公佈，由10月6日至10月17日，一連12日在專門店購買$69外賣雙球雪糕，即可享有買一送一優惠，用一個價錢就可以食到兩客雙球雪糕。

【6】IKEA —— 買$100有9折優惠券

IKEA推出九龍灣分店獨享優惠，即日起至10月18日，於IKEA餐廳消費每滿$100，即可獲美食廊9折優惠券。另外，乳酪配焦糖脆粒及蜜糖減至$8、買任何蛋糕一件加$8就有手調飲品一杯。

【7】7-11 —— Häagen-dazs雪糕優惠

Häagen-dazs推出7-11便利店專屬飲食優惠，優惠期內在7-11便利店即可以優惠價$100/5杯購買任何口味Häagen-dazs迷你雪糕杯，使用電子優惠劵加$15購買第6杯，平均$19.2/1杯。優惠期由即日起至10月10日，Häagen-dazs新系列扭紋系列亦適用。

另外Häagen-dazs亦推出10月份官網e-shop獨家飲食優惠，多達11張優惠劵可使用。

全港7-11便利店適用。

優惠期：即日起至10月10日。



（圖片來源：網絡圖片）

【8】Movenpick乳酪

Movenpick亦推出7-11便利店專屬飲食優惠，優惠期內在7-11便利店即可以優惠價$30/4杯購買任何口味乳酪杯。優惠期由即日起至10月10日。

👇👇👇即睇其他7-11便利店今期優惠👇👇👇

全港7-11便利店適用。

優惠期：即日起至10月10日。



😍同場加映：麥當勞全新韓式勁辣麥樂雞醬！😍

麥當勞全新推出韓式勁辣麥樂雞醬！麥當勞即將與韓國知名食物品牌不倒翁（OTTOGI）聯乘，推出第二彈麥當勞韓式辣味挑戰，愛辣朋友記得不要錯過！麥樂勞即日起同步推出電子優惠劵，最抵$1嘆奶茶！



全新麥樂雞「韓式勁辣醬」

港人一向喜愛韓式料理，麥當勞全新麥樂雞滋味醬「韓式勁辣醬」辛辣中帶有濃厚韓式風味，讓你享受味蕾刺激！10月5日起，凡選購麥樂雞（6件）超值套餐便可選配「韓式勁辣醬」一盒。

（麥當勞圖片）

同步推出「Spicy二人餐」

麥當勞同步推出「Spicy二人餐」，二人套餐包括2款主食、中薯條（2包）及中汽水（2包），針享多重滋味。購買任何超值套餐只要加$8即可升級至大大啖組合，即歎增量裝脆薯王及大大杯熱情果梳打。

（麥當勞圖片）

10月4日起麥當勞App每星期推出超過$200電子優惠劵

由即日起只要下載麥當勞手機應用程式即可使用專屬電子優惠劵，麥當勞將會由本週起每星期推出不同優惠劵，本週有最愛歡迎的$1嘆港式奶茶及$27嘆雙層洋蔥牛肉飽超值套餐！部份其他優惠更可無限次使用！

每張優惠券只可使用一次，而客人每次惠顧只可使用其中一款優惠，優惠券在使用後會自動於App內移除。由於優惠券會在每個星期一更新，即使未曾使用，都會在下一個星期日晚上11時59分到期。

想知有咩優惠劵？即睇全文：麥當勞全新韓式勁辣麥樂雞醬！愛辣朋友必試 優惠劵最平$1嘆奶茶