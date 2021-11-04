飲食優惠│水門雞推指定日子時間$30食水門雞飯+送特飲！超平優惠

【飲食優惠】人氣超強連鎖泰式餐廳推出限時優惠，在指定日子及時間內可以優惠價$30食到招牌菜再送泰式特飲，非常抵食。想知地址及如何使用優惠即看下文！



連鎖泰國餐廳水門雞飯推出超抵限時優惠，在3間分店推出指定日子及時間內可以優惠價$30食到招牌水門雞飯加送泰式特飲，性價比超高。

水門雞飯（圖片來源：水門雞飯—旺角店Facebook）

水門雞飯共有4間分店，由即日起逢星期一至四15：00-17：00，在大埔總店、元朗店及旺角店推出招牌水門雞飯特價套餐，可以$30食到招牌水門雞飯，再送餐牌上任何泰式特飲一杯，加$15可升級至菠蘿冰或芒果冰。

（圖片來源：水門雞飯Facebook）

水門雞飯自開業以來人氣超強，多間分店常現人龍。主打正宗水門雞飯及泰式料理、特飲，餐廳由泰國人大廚主理，口味貼近泰國當地風味。

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招牌水門雞飯（正價單點$54）以雞肉本身的鮮味為主，比著重濃厚調味的海南雞飯食感負擔較輕，配以不同部位的雞肉及專用醬汁，口味較酸辣。飯帶香茅味道，顯出泰式風味。

另一人氣餐點是三寶雞飯（$64），配以水門雞、炸雞及雞雜，加$10可轉全部雞肶位置。市面上比較少見雞雜，非常具特色。

除了招牌水門雞飯及三寶雞飯，水門雞飯亦提供其他泰式料理，如各式串燒、牛肉湯牛丸生牛肉金邊粉、冬陰功雞湯粉及泰式乾炒辣牛河等。特飲方面除了近來流行的泰式奶茶外，也有洛神花茶、泰式咖啡、椰青、菠蘿冰及青檸梳打等。

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水門雞飯

地址：旺角豉油街21C號地舖

大埔汀角路11號地舖

元朗教育路24-36號百宜樓地下A號舖

電話：2369 8128

營業時間：12：00-22：30

