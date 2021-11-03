燒肉放題│神石燒三週年推限定放題任食5款燒肉　最平$228送和牛！

【燒肉放題】由日本傳入的石燒牛肉已流行了好一段時間，但是熱潮依然非常熱烈。由香港本地樂隊Rubberband成員阿偉與朋友開設的神石燒牛扒專門店分店越開越多，為慶祝3周年，神石燒推出期間限定的燒肉放題，最平只需$228就可以任食5款燒肉，每位成人更可獲贈日本A5黑毛和牛一客！



（圖片來源：神石燒Facebook）

神石燒牛扒專門自開業以來人氣強勁火速爆紅，分店一間接一間開張。為迎接及慶祝3周年，神石燒宣佈在全線分店即日起推出期間限定的燒肉放題，可以在限時內任食5款精選燒肉，最平只需要$228就可以食到！而且在優惠期間內，每位成人客人更可獲贈日本A5黑毛和牛一客，超級抵食！

（圖片來源：神石燒Facebook）

神石燒3周年期間限定燒肉放題可以在限時內無限任燒任食共5款精選燒肉，包括美國神石天然牛扒、美國黑安格斯牛隔肌、美洲特級牛舌、西班牙豚肉、美國天然雞。當中美國神石天然牛扒、美國黑安格斯牛隔肌及西班牙豚肉可選吉列版本，一次過享受不同食法。

在優惠期內，每位成人客人惠顧神石燒3周年期間限定燒肉放題即可獲贈日本A5黑毛和牛一客，性價比極高！

（圖片來源：神石燒Facebook）

如想吃得更豐盛，惠顧神石燒3周年期間限定燒肉放題可以優惠價加購7款精選食材。包括$68日本A5黑毛和牛、$38美國金裝黑毛和牛、$48韓牛+頸脊肉、$28美國黑安格斯牛頸脊、$28美國Prime西冷牛扒、$38日本珍寶帶子及$38匈牙利鵝肝。

除了任食燒肉，部份分店提供無限任食即炸薯條、沙律、日本麵豉湯及日本珍珠飯，可以自製日式牛丼，亦有多款日本梳打及汽水無限量供應。

神石燒3周年期間限定燒肉放題設有超抵特選時段，在17：30-18：30及20：30後兩個時段，只需$288就可以食到燒肉放題及所有放題供應的食物！其餘時間燒肉放題分為60分鐘及90分鐘套餐，定價分別為$258（成人60分鐘）$188（小童60分鐘）及$298（成人90分鐘）$198（小童90分鐘）。

神石燒3周年期間限定燒肉放題由即日起全線分店供應，暫未設期限，以餐廳最新公告為準。

神石燒牛扒水產專門店

地址: 大埔南運路9號新達廣場1樓36-37號舖

油麻地碧街35號地舖

荃灣大河道98號如心廣場商場2期2樓206號舖

九龍灣牛頭角道77號淘大商場1期地下G114-115號舖

將軍澳重華路8號東港城2樓265號舖

將軍澳元龍街9號形點2期3樓A303號舖

電話：（大埔店）電話：9136 4895

（油麻地店）電話：6652 8897

（荃灣店）電話：5726 6543

（九龍灣店）電話：6468 6381

（將軍澳店）電話：9136 8734

（元朗店）電話：8481 5494

