【西貢燒烤】踏入秋冬，最適合相約朋友一起燒烤！西貢海灣會有間海景BBQ場，佔地面積達25,000呎，提供各款自助燒烤食品，不單可以吹海風燒烤，還可以在它的浪漫透光玻璃屋打卡，盡情欣賞自然景觀！

西貢燒烤 | 西貢25,000呎海景BBQ場 浪漫透光玻璃屋 $198任飲任食

這間西貢海灣會燒烤會所（Beach BBQ King），佔地達25,000呎，坐擁無敵海景，距離西貢市中心大約10分鐘路程。這個猶如世外桃源的BBQ場，綠油油的草地若配上藍天白雲，田園風景讓人賞心悅目。

浪漫透光玻璃屋打卡一流

至黃昏或晚上時分，去到以米白色作為主調的透光玻璃屋，屋外掛滿的小燈逐漸炮亮，玻璃屋更顯浪漫，是一大打卡勝地！

$198起任食燒烤 可加購海鮮及乳豬

BBQ場提供任食的基本燒烤食物，包括各款肉類及蔬菜等，好多選擇，另外亦有額外附費的生猛海鮮和即燒乳豬，每位成人僅需$198起，便可以享用自助燒烤，兒童入場更只需半價，CP值算高！

場地闊落適合婚禮或私人宴會

香港擁有玻璃屋的場地實在不多，因此擁有玻璃屋的西貢海灣會燒烤會所，亦吸引不少新人都會在此地租用場地，與另一半在此浪漫場景下，締結山盟海誓。

會場亦會開放用作私人宴會或聚會活動，可容納最多200至220座位人數，或最多250企位人數，並提供不同配套服務，例如BBQ專人服務、寵物洗澡區等。

西貢海灣會燒烤會所 Beach BBQ King

地址：西貢大網仔路沙下村9號地下

電話：27920683

價錢：星期一至四（成人$198）、星期五（成人$218）、星期六至日（成人$238）

兒童半價

營業時間：星期一至五（18:00 - 00:00），星期六至日（13:00 - 00:00）

