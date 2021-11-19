麥當勞推全新三重芝士安格斯/焦糖燉蛋麥旋風　優惠價$51歎四道菜

【麥當勞】麥當勞The Signature Collection系列推出全新期間限定「三重芝士安格斯」，並聯同全新田園批、紅茶特飲及經典口味麥旋風一同登場。同時推出電子優惠券，可以用優惠價食到全新「三重芝士安格斯4道菜套餐」！



The Signature Collection系列推出全新期間限定「三重芝士安格斯」（圖片來源：麥當勞）

麥當勞The Signature Collection系列宣佈即將推出The Signature Collection系列期間限定新成員「三重芝士安格斯」！

「三重芝士安格斯」（圖片來源：麥當勞）

麥當勞The Signature Collection系列期間限定全新「三重芝士安格斯」，使用100%安格斯牛肉製成的漢堡，同時用上三款芝士，包括芝士條、白芝士及白芝士醬，帶來不同層次的芝士滋味。

除了「三重芝士安格斯」，麥當勞同時推出全新「芝士味調味粉」、「意式田園蔬菜批」、「紅茶花伝®椰果橙茶」以及經典口味「焦糖燉蛋味麥旋風」，多款新口味同時於11月22日起登場。「忌廉蘑菇粟米湯」亦會繼續供應。

由11月22日起，麥當勞App用戶可憑電子優惠券以優惠價選購不同套餐和食物。憑電子優惠券選購三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐，即享減$3優惠；憑電子優惠券亦可以優惠價$34選購芝士安格斯超值套餐。

麥當勞App用戶亦可以優惠價$51選購「一人盛宴 三重芝士安格斯四道菜」套餐，套餐有齊三重芝士安格斯、中薯條、中汽水及意式田園蔬菜批，亦可升級加配焦糖燉蛋味麥旋風。

「一人盛宴 三重芝士安格斯四道菜」套餐（圖片來源：麥當勞）

麥當勞全新期間限定「三重芝士安格斯」

推出日期：2021年11月22日

推廣門市：全線門市（不包括海洋公園、沙田馬場及跑馬地馬場分店）

