【大角咀美食】大角咀新開浪漫法式Cafe，主打歐陸西餐及甜品，店面主要採用粉紅色為主調，配上典雅的法式裝潢，並設有超靚的落地大玻璃，環境氣氛一流，至適合喜愛打卡的少女心！

大角咀美食｜大角咀新開浪漫法式Cafe 落地大玻璃+歐陸西餐/甜品

落地大玻璃格調溫柔 法式風格裝潢浪漫打卡

大角咀新開的浪漫法式Cafe——Cher Cher，店內以粉紅色作為餐廳主調，配典雅的法式風格裝潢，加上超靚的拱型落地大玻璃，陽光從玻璃透進來，坐在白色大理石餐桌旁的粉色沙發，既舒服又愜意，而且樓底甚高，環境寬闊，整體空間感甚大，並有乾花、盆栽作點綴，整體格調溫柔浪漫，完全是打卡勝地！

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戶外花園吹風曬太陽 寵物友善餐廳

如果不想坐室內，Cafe設有一個戶外花園，座位主要以籐椅和玻璃檯作搭配，大家不僅可以在室外一邊吹風曬太陽，一邊嘆花茶或咖啡，同時它是一間歡迎寵物到店的寵物友善餐廳，顧客更可以帶自家主子到店用餐，共同享受悠閒假期。

主打歐陸西餐及甜品 牛油果多士/雜莓番薯班戟

除了環境優美外，Cafe主打歐陸西餐及甜品，且賣相精緻可口，例如白酒巴馬臣芝士忌廉虎蝦扁意粉、黑松露忌廉野菌通粉、英式早餐等；亦有多款特色小食及甜品，如牛油果多士、雜莓番薯班戟、焦糖香蕉番薯班戟等，配上香濃的即磨咖啡，大家假日可以來歎一歎！

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Cher Cher 詳情

地址：大角咀櫸樹街88號奧柏．御峯2座1樓109-110室

電話：3751 7297

營業時間：星期一至五（8:00 - 18:00），星期六至日（10:00 - 21:00）

