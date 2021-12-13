全球百大美食排行榜！香港12餐廳上榜　譚仔全球第2、DONKI都上榜

【全球百大美食排行榜】外賣平台戶戶送（Deliveroo）公布全球百大美食排行榜，香港有12間餐廳上榜。其中近年不斷推陳出新、好多新搞作的譚仔登上第二名高位，推迴轉壽司又多高CP值食品的DON DON DONKI亦靠一款外賣美食成功上榜。作為美食之都，究竟還有什麼香港美食位列排名呢？

全球百大美食排行榜！香港12餐廳上榜 譚仔全球第二、DONKI都上榜

戶戶送（Deliveroo）公布全球百大美食排行榜，香港有足足12間餐廳上榜。其中譚仔雲南米線的「一餸米線」成功獲得第二位寶座，緊跟其後有香港麥當勞，憑「芝士雙層芝士孖堡午後自由選」榮獲第四位。

譚仔雲南米線「米線+一餸」位列全球第二，莫非是因為一餸夠抵食，所以夠多人落單？（圖片來源：譚仔雲南米線）

漢堡包快餐店並非只有麥當勞上榜，香港摩斯漢堡（MOS Burger）憑「特級和牛漢堡套餐+飲品」獲得第14位，及後有PizzaExpress、芽莊、天仁茗茶、等餐廳上榜。其中DON DON DONKI都榜上有名，憑「章魚燒（8件）」成功奪得第32位，排名較香港KFC，甚至多國Five Guys高。

Donki鮮選壽司開幕吸引好多人朝聖，不過並非上榜關鍵。（HK01攝）

其上榜關鍵，名列第32位全靠「章魚燒 (8件)」。（圖片來源：DON DON DONKI）

全球百大美食排行榜 - 上榜香港餐廳名單

第2位｜譚仔雲南米線「米線+一餸」

第4位｜麥當勞「雙層芝士孖堡TM午後自由選」

第12位｜摩斯漢堡「特級和牛漢堡套餐+飲品」

第15位｜PizzaExpress「焗麵包球」

第23位｜芽莊「兩餸越式湯粉套餐」

第26位｜天仁茗茶「珍珠奶茶」

第32位｜DON DON DONKI「章魚燒 (8件)」

第37位｜Dough Bros「The Pepperoni薄餅」

第46位｜亞參雞飯「亞參海南雞飯 (配雞湯飯及清雞湯)」

第61位｜水門雞飯「水門雙拼雞飯」

第76位｜永年士多「四餸車仔麵」

第80位｜肯德基 KFC「精選1人餐」

亞參雞飯憑藉招牌「亞參海南雞飯 (配雞湯飯及清雞湯)」，穩壓水門雞飯。（圖片來源：亞參雞飯）

香港美食排行榜 - 頭30大香港餐廳名單

第1位｜譚仔雲南米線「米線+一餸」

第2位｜麥當勞「雙層芝士孖堡TM午後自由選」

第3位｜摩斯漢堡「特級和牛漢堡套餐+飲品」

第4位｜PizzaExpress「焗麵包球」

第5位｜芽莊「兩餸越式湯粉套餐」

第6位｜天仁茗茶「珍珠奶茶」

第7位｜DON DON DONKI「章魚燒 (8件)」

第8位｜Dough Bros「The Pepperoni薄餅」

第9位｜亞參雞飯「亞參海南雞飯 (配雞湯飯及清雞湯)」

第10位｜水門雞飯「水門雙拼雞飯」

第11位｜永年士多「四餸車仔麵」

第12位｜肯德基 KFC「精選1人餐」

第13位｜Shake Shack「ShackBurger® (單層)」

第14位｜Saladstop!「自選沙津」

第15位｜雲桂香「小鍋米線」

第16位｜千両「雜錦刺身漬丼」

第17位｜豪隍點心「蝦仁燒賣皇」

第18位｜百佳超級市場「都樂超甜香蕉 (菲律賓)」

第19位｜敏華冰廳「敏華黯然銷魂飯」

第20位｜春水堂「珍珠鐵觀音奶茶」

第21位｜鮮芋仙「招牌仙草冰沙 (芋圓、仙草凍、仙草冰沙) 」

第22位｜書湘門第「攸縣香乾炒肉」

第23位｜新記雞粥「貴妃雞粥」

第24位｜樹屋「自選酸種扁麵包」

第25位｜王家沙花樣年華「蘇式鮮肉小籠包」

第26位｜Jolibee快樂蜂「樂脆雞」

第27位｜翠華餐廳「秘製海南雞飯配咖啡或茶」

第28位｜越北牛肉粉專門店「越北生牛肉湯粉」

第29位｜美心MX「去骨海南滑雞配油飯 ‧ 是日靚湯 ‧ 泰式青瓜」

第30位｜北方餃子源「韭菜豬肉餃 (10隻)」