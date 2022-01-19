疑迴避政府倉鼠令 港人把整個倉鼠籠掉出街！網民：倉鼠唔係玩物

新冠肺炎變種病毒在港蔓延，近日有銅鑼灣寵物店倉鼠被驗出身帶病毒，港府隨即發出「倉鼠令」，需人道毀滅大批倉鼠。有港人疑迴避相關禁令，將整籠倉鼠隨手棄置於路邊，引起網民熱烈討論。有倉鼠主人怒指，倉鼠並非人類的玩物，「唔好因為平買返嚟就隨便遺棄」！

港人疑迴避政府倉鼠令整籠掉出街 倉鼠主人籲勿棄養：倉鼠唔係玩物

對倉鼠主人而言，「倉鼠令」如同噩耗。在政府宣布「倉鼠令」後，有部份倉鼠主人稱，可代部份擔憂疫情的倉鼠主人托管倉鼠，在短短一日間已陸續爆滿，至今仍有部分倉鼠主人未能決定如何安置家中愛寵。

（Facebook群組截圖）

有港人疑迴避政府倉鼠令 整籠倉鼠掉出街

在禁令影響下，有港人疑似選擇於街邊拋棄倉鼠，以迴避政府禁令。倉鼠主人Tina在社交媒體分享相片，指於沙田沙角邨發現有倉鼠籠被遺棄路邊，打算一了百了。

Tina表示，發現倉鼠籠時，倉鼠籠門被打開，籠內未見有倉鼠，但內有倉鼠糧、零食及新底材，懷疑倉鼠被遺棄後或自行逃脫。有倉鼠主人留言表示難以想像有人藉此棄鼠，並指家養倉鼠在野外環境難以獨活，認為行為好殘忍。

倉鼠主人：唔好因為平買返嚟就隨便遺棄

倉鼠主人Vanessa接受訪問稱，相對其他寵物品種，價格比較便宜的倉鼠更容易被遺棄，認為「大家唔識痛」；又指「平時面對道德批評唔會隨便遺棄，今次撞正政府畀理由，咪即刻走去棄鼠囉」，強調倉鼠並非人類的玩物，呼籲「唔好因為平買返嚟就隨便遺棄」。據了解，在寵物店中購入一隻倉鼠，按照品種由$60至$300不等，曾被倉鼠主人自嘲「係一餐飯嘅價格」。

（圖片來源：Unsplash@sweetmangostudios）

銅鑼灣寵物店倉鼠身帶病毒 政府即宣布滅鼠

近日政府公布疫情消息，指銅鑼灣寵物店一隻倉鼠，被驗出身帶新冠肺炎變種病毒，政府為撲滅隱形傳播鏈，急速下達「倉鼠令」，市民需向漁農署交出12月22日後購買倉鼠，為倉鼠進行檢測，惟不論檢測結果，交出的倉鼠均會被人道毀滅，被部份港人批評做法非人道。

（資料圖片/歐嘉樂攝）

袁國勇：人道毀滅是唯一的選擇

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇於19日早上接受商台節目訪問，表示了解政府「倉鼠令」是一個「不受歡迎的決定」，但認為倉鼠間已出現隱性傳播鏈，未壓抑疫情，人道毀滅是唯一的選擇，必須在人與動物之間作出取捨。