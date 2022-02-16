傳一田分店員工確診卻無停業！ 一田回應及證實：兩分店員工確診

近日網上流傳一田百貨分店多位員工確診，但未有停業進行消毒。又有網民稱一田在該分店附近的停車場自設「檢測站」，要求員工自費進行快速病毒測試。《好食玩飛》記者就傳聞向一田百貨查詢，一田作出了回應。

網傳一田分店連日有員工確診 但無停業消毒

近日有網民在一田百貨Facebook專頁留言，指一田沙田分店有多名員工確診，包括超市、化妝品部、服裝部員工，但公司未有暫停營業進行清潔，要求一田交代。

一田超市沙田分店（資料圖片）

又有網民聲稱認識一田員工，指公司要求員工自費$100進行新冠病毒快速測試，並在停車場自設檢測站讓同事進行快速檢測，環境衛生成疑。網民稱「一田要員工同Promoter檢查，仲要畀錢，朋友仲話檢查環境超差，喺停車場做」。

一田百貨昨日（15日）回覆網民留言，指「由於沙田區疫情漸趨嚴重，為保障顧客安全，一田沙田店每晚進行全面消毒清潔，並收緊同事檢測安排，所有於沙田店工作的員工，包括清潔、推廣員、專櫃員工、保安等，加強至現時每兩日進行快速新冠病毒抗原檢測，減低風險，確保員工及顧客安全。」

官方回應：兩分店有員工確診 相關人員已停工並安排深層消毒店舖

《好食玩飛》記者今日（16日）就事件向一田百貨查詢，獲回覆證實一田沙田店及荃灣店都有員工初步確診，相關員工及其密切接觸者都已經即時停工，兩間分店員工都完成快速檢測，店舖亦安排進行深層消毒。

但涉事的沙田及荃灣分店都未有停業，一田就指每晚都會進行全面消毒清潔，以減低感染病毒風險。

以下為《好食玩飛》記者接獲一田百貨完整回覆內容：

「接獲沙田店及荃灣店員工通知，對新型冠狀病毒抗源檢測呈初步陽性，有關員工及其密切接觸者已即時停工，全店員工已完成快速檢測，亦已立即安排店舖進行深層消毒。有關分店每晚亦會進行全面消毒清潔，以減低風險。」