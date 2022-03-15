人氣燒味餐廳推出多款即食急凍包，$58起就買到招牌秘製叉燒、瑞士／豉油無骨雞等菜式，加熱就馬上食得！更加可以訂購已經醃製好的食材，存放期長達一個月，隨時即煮即食！

人氣燒味餐廳推即食急凍包！14款熟食$58起 秘製叉燒/豉油無骨雞

人氣燒味餐廳友利坊本月初推出網店「友利雜貨店」，發售多款火鍋食材、生料冷凍包、加熱即食冷凍包、懶人湯包以及來自世界各地的糧油雜貨！

圖片來源：友利坊

自家製急凍包有多款已經醃好的食材，包括招牌西式羊架、人氣蜜椒汁／秘製辣蒜法國無激素雞中翼、日本黑蒜蒸滑雞、蒜香蒜美國穀飼梅頭片等，一煮就食得！每包急凍生料$48起，全部都是真空急凍，可以放冰格保存一個月。

友利亦有推出加熱即食急凍包，包括極搶手的招牌秘製叉燒、瑞士或豉油無骨雞，經常賣到無貨。叉燒由友利自家工場每日新鮮製作，而且選用美國穀飼梅頭，足不出戶都吃到滋味叉燒，更可以在家中自製黯然銷魂飯，每份叉燒只需$68起！

圖片來源：友利坊

另一款人氣即食冷凍包就是瑞士汁或豉油無骨雞，以秘製醬汁加上嫩滑無骨雞，配飯一流！友利亦有售賣其他即食餸菜包括蘿蔔清湯腩、紅酒燴牛尾、台式香菇滷肉碎等，每份熟食$58起，加熱便可以享用，最適合懶人。

友利雜貨店

網址：www.yauleibistro.com

*買滿$800免費送貨，或可透過跨區團購訂購

