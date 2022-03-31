屯門港式冰室推原條鰻魚炸熱狗！必試芝心蝦多士/鮮油多/美祿暴龍

【屯門美食】屯門最近有一間剛開業不久的港式冰室，獲不少網民大讚性價比高！冰在主打港式懷舊美食及創新料理，必試原條鰻魚巨型炸熱狗和芝心脆炸蝦多士，另有多款港式經典，包括七彩銀針粉、美祿暴龍、話梅益力多、懷舊鴛鴦飯等，配上冰室的裝修及打卡霓虹燈，好像回到八、九十年代一樣！即睇餐廳地址及食物款式！

位於屯門的「老虎冰室」開業只有短短三個月，主打港式懷舊食物，以及霓虹燈主題裝修，成功吸引很多人去打卡試食，獲網民大讚食物性價比高！

餐廳提供多款港式懷舊食物，必試招牌「原條鰻魚滑蛋炸熱狗」（$68）！炸熱狗以整條蒲燒鰻魚代替熱狗腸，放在脆炸麵包上，配金黃炒滑蛋及蒲燒鰻魚醬汁，口感外脆內軟，非常惹味，賣相也相當適合打卡，不少網民大讚誠意滿分，可以多人分享。

另外，「芝心蝦多士」（$68）及「懷舊鴛鴦飯」（$82）亦是必試之選。這兩款港式食品近年買少見少，坊間舊式茶樓偶有供應，冰室的芝心蝦多士用上香脆鮮蝦及多士配青瓜沙律醬，多士裡面有流心芝士，非常香口；懷舊鴛鴦飯則用蛋炒飯為飯底，配鮮茄燴雞絲及白汁蝦仁兩款醬汁，雙重滋味！

餐廳另有多款港式食品，包括「老虎蟹避風塘炒麵」（$92）、「妙齡乳鴿」（$58）、「老虎乸辣雞翼」（$58）、「七彩銀針粉」（$72）、「黑松露滑蛋蝦仁飯」（$78）、「鰻魚蛋包飯」（$72）、「鮮油多士」（$32）、「一口雪花西多士」（$45）、「香蕉丹麥酥」（$43）等。

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飲品方面，除了常見的凍檸茶、凍檸水，當然不少得多款港式經典特飲，包括「話梅柚子梳打多多」（$38）、「檸檬柑桔蜜烏龍茶」（$38）、「黑牛」（$38）、「狂牛」（$38）、「正糕紅豆冰」（$38）、「美祿暴龍」（$38）、「鹹檸七」（$28）、「龍鳳檸樂」（$28）等。

餐廳裝修以港式懷舊冰室為主題，設有大型霓虹燈裝飾，有興趣的朋友可以一邊打卡一邊嘆美食！

老虎冰室

地址：屯門鄉事會路83號V-city1樓L11

電話：3702 0832

營業時間：08:00-21:30

