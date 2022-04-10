新加坡過江龍麵包店！必試榴槤菠蘿包/咖央菠蘿包/流心朱古力軟包

近年烘焙食品成為不少人的心頭好，這間來自新加坡的過江龍麵包店，主打加入新加坡風味的新鮮自家製麵包，在香港共有5間分店，其推出的流心榴槤菠蘿包、爆餡咖央菠蘿包，芝士撻等性價比頗高，另有多款新鮮出爐的麵包和蛋糕，愛吃麵包的朋友不妨一試！即睇招牌麵包款式及分店地址！

（圖片來源：Baker Talent）

來自新加坡的「Baker Talent 新加坡麵包達人」，在香港共設有5間分店，分別位於荃灣、深水埗、新蒲崗及元朗區，主打每日新鮮出爐的自家製麵包及蛋糕！部分都麵包款式更融合新加坡料理的特色，性價比頗高，麵包控不容錯過！

Baker Talent最受曯目的麵包款式，必數流心榴槤菠蘿包（$15）及爆餡咖啡斑蘭咖央菠蘿包（$8.5）！流心榴槤菠蘿包用上大量榴槤製作而成，入口更食到啖啖果肉，喜歡榴槤的朋友不可錯過；咖啡斑蘭咖央菠蘿包將新加坡特色料理咖央，加入菠蘿包之中，入口帶有椰香而且不會「死甜」。另外，亦設有原味菠蘿包（$7.5）及咖啡菠蘿包（$8.5）。

麵包店的爆漿朱古力包（$9.5）及各款口味軟包（每個$4）同樣受歡迎！爆漿朱古力包的爆漿流心效果一流，內餡香濃但不會太甜，做早餐也是個不錯的選擇！迷你軟包則有6款口味，包括紫薯、紅豆、朱古力、奶黃、芝士及咖椰味，夾心餡料同樣份量十足！

麵包店另供應多款麵包及蛋糕，包括香蒜棒（$8.5）、鹹芝士熱狗（$9.5）、香芋流沙包（$9.5）、紫薯軟包（$9.5）、流沙包（$9.5）、迷你朱古力牛角（$5.5）、流沙牛角仔（$5.5）、芝士火腿牛角（$13）、藍莓蛋糕（$98起）、藍莓芝士蛋糕（$178）、葡撻（$6）、芝士撻（$7） 等。

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Baker Talent 新加坡麵包達人

地址：

荃灣店｜沙咀道211號地下

深水埗1店｜東京街12號麗閣商場地下3號舖

深水埗2店｜長沙灣道158號協興大廈地下

新蒲崗店｜太子道東638號Mikiki1樓116A號舖

元朗店｜壽富街33號好利洋樓地下J舖

營業時間：

荃灣店｜07:00-22:00

深水埗1店｜06:30-20:00

深水埗2店｜07:00-19:00

新蒲崗店｜07:00-21:00

元朗店｜06:00-19:00

