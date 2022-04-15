港產職人入行第1日即被炒！堅持做好麵包 創業3次終建口碑人龍店

近年特色麵包店越開越多，創立短短4年的享樂烘焙，憑招牌貝果等多款手工麵包突圍而出，成為人氣排隊店！不過有10多年烘焙經驗的店主Vincent，最初入行竟第一日就被炒魷魚？！創業路上亦曾處處碰壁！《好食玩飛》記者專訪這位港產麵包職人，親述實現麵包夢的艱辛歷程！

新蒲崗發跡人氣麵包店 招牌貝果日賣1,500個

新蒲崗發跡的享樂烘焙創立短短4年，憑日台風格手工麵包深得上班族及街坊喜愛，去年更走出工廠區殺入元朗開設第3間分店！招牌湯種貝果日賣多達1,500個，每次一出爐總會極快搶購一空 ！店內各款麵包都由擁有10多年烘焙經驗的80後店主黎林鑫Vincent親自構思創作，近期推出新款宇治抹茶蜜瓜包，更吸引不少人大排長龍，一包難求！

麵包店暑期工第1日被炒！再挑戰整包 旁身技能漸變興趣

「啱啱入行做一日就俾人炒咗喇！可能當時自己比較細粒，搬包麵粉、砂糖都拎唔起。」創出多款人氣麵包的Vincent，早在16歲開始接觸麵包行業，趁暑假到港式麵包店工作，但笑言當時身型較矮小，體能也比較差，第一日即被炒魷。

畢業後做過便利店員、侍應甚至送貨跟車，最後Vincent為找個技能旁身，又再嘗試學做麵包，後來發現越做越鐘意，再轉到日式連鎖麵包店工作。

初次創業整包焗包落貨「一腳踢」 賺錢只夠交租

累積數年經驗後，Vincent與投資者合創立第一個麵包品牌，他憶述創業初期非常辛苦，連請人的錢都不足夠，除了製作麵包，連落貨等都要「一腳踢」，但賺到的錢亦都只是夠交租。麵包店營運數年後與股東分道揚鑣，Vincent轉到日本及台灣深造，並回港再開設第二間麵包店。

不過當時因為食材限制、價錢等問題，與其他股東出現分歧，熱愛麵包的Vincent仍堅持再挑戰創業，2018年在新蒲崗創立享樂烘焙。

堅持第3次創業成立享樂 打響名堂變人龍店

享樂烘焙由最初只有8人的小店，逐步擴展至現時約60至70人團隊，並先後在九龍灣、元朗開分店，每日合共賣出多達7,000個麵包，最受歡迎款式包括招牌湯種貝果、外脆內軟的方型鬆餅等！隨店舖人氣漸漸上升，連同行也會過來買麵包，更稱要研究一下製作方法。

做麵包首要有熱誠 待員工如朋友冀擺脫機械式工作

現時Vincent仍不時會落手落腳幫手，同時又兼顧研發新產品、管理生產過程等，但他坦言開舖最難的並非製作麵包，而是人事管理，請人的首要條件更是要對製作麵包有熱誠。

「做麵包首先要有熱誠，有生命嘅嘢要用心去對待，做出嚟先會好食啲。」Vincent的管理之道，就是不希望員工只是機械式工作，更會把他們當成朋友，希望團隊打成一片。

享樂烘焙



新蒲崗店

地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣場地下E舖



九龍灣店

地址：九龍灣常悅道21號Eastmark 地下3號舖



元朗店

地址：元朗形點1期1097鋪

