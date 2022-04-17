有台灣網民近日於Facebook群組「爆料公社」投稿，稱於便利商店購買到發霉飯糰，一開始未有察覺吃了一口，覺得口感又乾又硬，仔細查看才發現飯糰嚴重發霉長毛。再檢查一下包裝標籤，更發現該飯糰超過標籤上指示保存期限8日之久，讓他大為震驚。他表示家中小孩已經將同批次購入的飯糰吃下肚，因此感到十分擔心。

網民稱在便利店買過期飯糰 官方證據打臉即龜縮：或許是我搞錯

（圖片來源：爆料公社）

事主於網絡公開飯糰發霉相片以及購買單據，不過卻遭網民質疑便利店有一套報廢機制，一旦新鮮食品過期，該商品的標籤亦將同步過期，櫃檯無法順利完成結帳，「飯糰類的只要過期，系統刷下去就是跳警告，然後很吵嗶不停，完全不會顯示到螢幕上」「就算漏了也刷不過，會有提示，提示聲尖銳到不得不看的那種。」

（圖片來源：爆料公社）

事主隨後表示已循官方途徑向便利店進行投訴，獲回應「店長和高階主管已經在徹查此事」，並於次日更新投訴進度，便利店已就事件進行徹底調查，檢查閉路電視後證實便利店方沒有問題，以未有過期商品陳列於貨物架上，又指「也許是我自己搞錯了某個環節」，對事件引起的輿論感到始料未及，希望事件能就此結束，「希望各位不要再浪費資源、時間關注此事，謝謝。」及後未再澄清誤會及就造成誤會表達歉意。

（圖片來源：爆料公社）

翻查Facebook群組，事主已刪除相關貼文。網民持續轉發相關報道，認為：「輕描淡寫就算過去了？」「就這樣道個歉對不起刪文喔？都還沒給澄清事情經過，就給人家上個來公審，結果發現自己魯莽的錯誤行為，就只是道歉，公司的名譽上損失，法務可以找上你」「根本沒道歉+搞錯什麼」。