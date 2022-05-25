【UNIQLO感謝祭】UNIQLO感謝節優惠與GU感謝節同步開鑼，一連14日推出多款優惠。第二週UNIQLO商品即將於6月3日開始，多款熱賣單品，如T恤、短褲、牛仔褲等繼續有優惠，最平$59起。想入手夏季服飾的朋友不可錯過！

UNIQLO感謝節優惠 AIRismT恤/短褲$33起 推美少女戰士/PIXAR新品

（圖片來源：Mira Place）

UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭）開鑼，作為UNIQLO最盛大的優惠之一，UNIQLO感謝節第二週優惠加碼，多款熱賣單品，包括AIRism系列單品及多款內衣褲，減至平均$33起發售！

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UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭）第一週時曾宣布推出全新UT系列作品，包括史努比及精靈寶可夢主題UT系列，色彩鮮豔，適合春夏穿搭。

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另外於UNIQLO感謝節優惠第二週期間，再加碼推出全新UNIQLO x Reyn Spooner春夏設計師聯名系列、PIXAR Collection UT系列、美少女戰士UT系列。美少女戰士系列簡約大方又不失卡通元素，粉絲日常穿搭必入手，感謝節優惠第二週期間以優惠價格$99（童裝$79）發售。

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於UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭）內，5月27日（五）至6月2日（四）期間，於UNIQLO門市消費滿$400，可以$0.5換購便攜野餐墊，每天每店名額60個，新城市廣場店、海港城店及澳門威尼斯人店每天名額增加至90個；利舞臺旗艦店、網絡旗艦店及大三巴前店每天名額增加至120個。

6月3日（五）至6月9日（四）優惠則改為單次購物淨額滿$400，可獲贈滴露消毒搓手泡沫（50 毫升），每天每店名額60個，新城市廣場店、新世紀廣場店、海港城店及澳門威尼斯人店每天名額增加至80個；利舞臺旗艦店、網絡旗艦店及大三巴前店每天名額增加至120個

同時UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭）亦適用PayMe優惠券，5月27日（五）至6月9日（四）期間，於香港UNIQLO門店及網絡旗艦店，單次購物淨額滿$100並以PayMe付款，可免費獲贈一張$10現金優惠券。

UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭） 詳情

日期：5月27日（五）至6月9日（四）