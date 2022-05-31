【天后美食】天后一間新開的外賣燒肉便當店，推出自選燒肉便當，每個外賣便當會附設一個即棄迷你燒烤爐，隨時隨地想吃燒肉都可以即燒即吃，搞笑之餘又非常方便，適合喜愛獨食的燒肉控！即睇迷你燒烤爐用法及燒肉便當款式啦！

天后外賣迷你即棄爐便當！自選燒肉一人便當+迷你即棄爐即燒即食

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（圖片來源：弁当焼 Bento-yaki）

開業19年的屯門大欖燒烤，最近開設全新品牌「弁当焼 Bento-Yaki」，更在天后開設首間外賣便當專門店，主打「便當燒」，可以買回家輕鬆享受一人即燒即吃的日式燒肉便當。

便當燒定價為$88起，設有3款肉類可選，包括美國安格斯牛五花、美國安格斯下肩胛翼板及美國安格斯牛小排，配上珍珠飯、牛油炒野菜、泡菜或海苔玉子燒（+$2）及味增湯，份量十足！亦可以優惠價加配溫泉蛋（$5）。

每個便當燒更會配上一個迷你燒烤爐及用具，用法非常簡單，想獨食歎燒肉的朋友不容錯過！首先，只需把火柴、水包取出，以火柴燃點迷你燒烤燼內的碳粒，即可把自選肉片放在爐上燒烤！碳粒可燒約30-45分鐘，用後亦只需以附送的水包淋源碳火即可。（要注意使用迷你燒烤爐時保持空氣流通及用後要將碳火完全熄滅。）

除了外賣便當燒，餐廳亦有多款串燒可選，包括鹽醬波蘭豬腩肉串（$20）、日式燒汁雞肉串（$20）、熊本一口牛串（$20）、香辣孜然羊肉串（$28） 等，買便當燒更可以加配優惠價食到。

弁当焼 Bento-Yaki

地址：銅鑼灣天后電氣道13-41號凱旋大廈地下K舖

電話：95094385

營業時間：12：00-20：30

*使用迷你燒烤爐時保持空氣流通及用後要將碳火完全熄滅。

