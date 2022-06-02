【姜濤灣】銅鑼灣最近又變身成為「姜濤灣」了！今次1664啤酒聯乘MIRROR人氣成員姜濤推出3款姜濤設計限量版「姜啤」及多個打卡位。記者就帶大家直撃銅鑼灣5大全新打卡位，以及Fans打卡必知的小貼士和彩蛋，整理出姜濤灣姜啤打卡位全攻略，等大家可以一網打盡朝聖所有姜濤打卡位跟姜濤合照！

記者直撃姜濤灣5大全新姜啤打卡位！便利店/電車/人型紙牌+小貼士

（鄭子峰 攝）

姜濤灣全新打卡位【1】SOGO TV

最搶眼曯目的打卡位非SOGO TV莫屬！大家都可以在SOGO外牆的大電視見到姜濤的身影，每隔幾分鐘就會出現一次，即使錯過都不用擔心影不到！記者推薦大家在對岸馬路打卡，可以把整個姜B收進照片中！運氣好的朋友，說不定更可以捕捉到姜B和電車同時出現的畫面！

姜濤灣全新打卡位【1】SOGO TV

地址：銅鑼灣Sogo百貨公司外牆

出現頻率：數分鐘一次

打卡難度：★★★

展出日期：5月27日-6月9日



姜濤灣全新打卡位【2】銅鑼灣地帶

在Sogo旁邊的銅鑼灣地帶後方外牆，有一個超巨型姜啤打卡點，可以一次過看到3款限量版姜啤的設計，以及2個巨型姜濤！大家不妨帶同自己的姜啤，影「姜濤同款啤酒」打卡照！

另外，別忘了在巨型廣告牌的最右端與姜濤合照！記者推薦大家利用遠近效果，由低至高打卡，與姜濤「乾杯」。當然，也可以和姜濤自拍，來張情侶照！

姜濤灣全新打卡位【2】銅鑼灣地帶

地址：銅鑼灣地帶後方外牆

打卡難度：★★

展出日期：5月25日-6月14日



姜濤灣全新打卡位【3】姜濤電車

港島區少不了電車！今次也有姜濤限定專屬電車，每天一共有4班電車等大家捕捉！電車前後都有大大個姜濤與限定姜啤，大家可在電車站等姜濤電車出現，一次過影姜濤電車及電車軌，極有特色！

大家記得在電車附近打卡時要注意馬路安全，也要注意乘坐電車的乘客上落安全！

姜濤灣全新打卡位【3】姜濤電車

地址：銅鑼灣一帶電車站

打卡難度：★★★★★

展出日期：5月30日-6月26日



小彩蛋

接下來2個打卡位較隱蔽，Fans們不妨留意地址，一次過去打卡捕捉姜濤！

姜濤灣全新打卡位【4】OK便利店

在世貿中心對出的OK便利店都有打卡位，更一次有2個必影的姜B！便利店的正上方及左側Banner位置有一大個姜濤可以合照，而門口位更有姜濤人型紙牌等各位姜糖去打卡！

大家可以與姜濤人型紙牌超近距離合照，不妨試試拿著姜啤與姜濤擺相同姿態打卡，亦可以試試和姜濤頭碰頭來張CP感合照！如果人型紙牌位置有人在打卡的話，記者推薦大家行前一點，先跟Banner的姜濤合照，順手把2個姜濤一次過影低！

姜濤灣全新打卡位【4】OK便利店

地址：銅鑼灣怡安大廈怡東商場地下

打卡難度：★

展出日期：5月下旬至另行通知



姜濤灣全新打卡位【5】惠康超級市場

最後一個打卡位就坐落在惠康超級市場中，有一整個「姜啤山」及姜濤人型紙牌可以影！大家可以即場入手限量姜啤，再在「姜啤山」旁與姜濤人型紙牌合照！如果大家已在便利店與姜濤人型紙牌合照過，不妨試試在此換個POSE！

大家可以與姜濤人型紙牌多點互動，例如站在姜濤人型紙牌後方，扮捉迷藏影相；或輕抱姜濤人型紙牌，輕鬆影姜B情侶照！不過打卡時切記要保護姜濤人型紙牌，也要避免阻礙其他顧客出入啊！

姜濤灣全新打卡位【5】惠康超級市場

地址：銅鑼灣記利佐治街25-29號

打卡難度：★★

展出日期：5月下旬至另行通知



姜濤灣打卡貼士

【1】情侶裝

是次姜濤灣全新打卡位各個姜濤都以藍白西裝登場，各位姜糖去打卡時不妨都換上藍白配色的衣服和配飾，和姜濤穿情侶裝，輕鬆打卡影情侶照！

【2】限定姜啤設計當中有1款便利店/超市不會找到

是次姜濤限量版姜啤共有3款設計，包括「日與夜」、「浪漫」及「優雅玩味」，陸續在各大便利店及超級市場有售。

不過當中「浪漫」款式的姜啤是餐廳和酒吧的限定款式，在超市、便利店等零售點是沒有供應！想集齊全套限量姜啤的朋友，外出用餐或去酒吧消遣時不妨留意一下！

「浪漫」款式的姜啤是餐廳和酒吧的限定款式，在超市、便利店等零售點是沒有供應（1664圖片）

在6月中旬左右，1664更會推出姜啤限量禮盒裝，大家可以用姜濤灣的打卡照用來參加Instagram遊戲，贏取姜啤限量禮盒裝！（活動詳情可留意官方最新消息）

姜濤x1664姜濤灣打卡點

地址：銅鑼灣SOGO TV、銅鑼灣地帶、電車、指定OK便利店、指定惠康超級市場

展出日期：5月下旬起至6月下旬（個別打卡點展出時期不一，詳情可參閱內文）

