粉嶺美食｜粉嶺必食名物$9.5原隻雞脾包！歎菠蘿孖寶/酥皮叉燒包

【粉嶺美食】粉嶺聯和墟是粉嶺區內的美食集中地，而這間位於聯和墟的傳統麵包店，除了有每日新鮮出爐麵包西餅，更以「原隻雞髀包」打響名堂，成為區內外知名的「粉嶺名物」！啖啖肉雞髀包每個只需$9.5，性價比極高，即睇地址去朝聖啦！

粉嶺美食丨必試名物啖啖肉$9.5原隻雞脾包！菠蘿孖寶/酥皮叉燒包

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（圖片授權：IG@hkfoodiexblogger）

位於粉嶺美食集中地聯和墟內的「協香麵包西餅」是一間傳統麵包店，供應港式麵包及西餅，同時也非常「有諗頭」，設有多款創新口味麵包。說到最特別的必數招牌「原隻豉油雞髀包」（$9.5/個），深受區內外人士歡迎，更是粉嶺必食名物！

招牌原隻豉油雞髀包以港式餐包裹著原隻滷水雞髀，新鮮出爐後外脆內軟，一口咬下可吃到啖啖雞髀肉，配上滷水豉油的鹹香，不論是口感或味道都非常豐富！

原隻豉油雞髀包每日新鮮出爐，每次出爐只有12個，因此店外經常出現人龍，不少人更是專程為等雞髀包出爐而排隊。店員表示最高記錄試過一天售出超過800個雞髀包，人氣不容小覷！

除了招牌雞髀包，小店亦有多款特色麵包西餅及傳統港式麵包。包括有菠蘿餡的菠蘿包（$7）、椰絲奶油包（$7）、老婆餅（$7）、皮蛋酥（$7）、紅豆酥（$6）、蒸蛋糕（$8）、酥皮蛋糕（$8）、酥皮叉燒包（$8）等，做早餐或下午茶小點都有選擇！

協香麵包西餅

地址：粉嶺聯和墟聯盛街24號地下

營業時間：06：30-20：30

