旺角入門級Omakase送海膽手卷！滿指定金額有9折 歎手握壽司/丼飯

【飲食優惠】旺角入門級Omakase「藤 Sushi Téng」推出限時優惠，消費滿$300即送海膽手卷，滿指定金額可額外再享9折優惠！Omakase套餐最平人均只需$328，歎到壽司、日式料理、湯及甜品。餐廳同時供應一系列丼飯、刺身等，採用日本直送食材製作，即睇優惠詳情及食物款式啦！

旺角入門級Omakase限時優惠送海膽手卷+9折！最平人均$328歎壽司+料理+湯+甜品

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（圖片來源：IG@sushiteng_hk）

位於旺角的「藤 Sushi Téng」主打廚師發辦（Omakase），因其定價親民而大受歡迎，是不少初嘗Omakase的新手入門首選！小店由跟隨日本師傅學師的90後職人主理，最近推出1周年限時優惠，消費滿指定金額即送海膽卷，以及可享9折優惠等，非常抵食！

由即日起至6月30日，凡於店內消費滿$300（不分套餐或單點），即可免費獲贈海膽手卷1客；消費滿$600即送2客，如此類推。在優惠期內消費滿$800，更可額外再享全單9折優惠！

（圖片來源：IG@sushiteng_hk）

Omakase套餐分為2個級別，最平人均$328即可歎到手握壽司8貫、御料理、湯及甜品。$788套餐則有前菜、刺身2款、手握壽司14貫、手卷、湯及甜品，份量十足。手握壽司款式包括拖羅、牡丹蝦、金目鯛、深海池魚等，初試Omakase的新手都可以一次過試勻熱門款式！

除了Omakase套餐，小店亦提供使用日本直送食材製作的料理，包括壽司盛合（$78起）、角切魚生丼（$68）、火炙魚生丼（$78）、三文魚親子丼（$78）等，定價同樣親民。想「Encore」壽司或刺身的朋友，亦可選擇三文魚壽司（$9）、三文魚手卷（$18）、北海道帶子刺身6切（$58）等。

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藤 Sushi Téng

優惠推廣期：即日起至6月30日

地址：旺角廣華街1號仁安大廈地下24A號

電話：3905 3288／5528 0238

營業時間：12：00-23：00

