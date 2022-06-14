【記者實試】連鎖米線專門店最新推出豆腐花酸辣米線，但就引來不少網民留言表示「一定係黑暗料理！」、「又鹹又甜不了！」今次記者率先代大家試食豆腐花酸辣米線到底有無中伏，順道試埋期間限定小食及飲品，即睇真實食評！

記者實試米線陣百福豆腐花酸辣米線！到底又鹹又甜有無伏？

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連鎖米線專門店「米線陣」宣佈推出全新豆腐花酸辣米線，選用百福豆腐花製作，引來一眾米線愛好者的熱烈討論，不少人對新品沒有太大期望，甚至認為是黑暗料理！記者親身實試全新豆腐花酸辣米線、期間限定小吃和特飲，實測「有冇伏」及推薦指數！

米線賣相一般但香氣充足

記者於下午2時半左右到達米線陣荃灣分店，下單點選全新豆腐花酸辣米線（$36）、期間限定紅燒豬手（套餐加配價$20）及全新青檸無糖雪碧特飲（套餐加配價$12）。

豆腐花酸辣米線表面大約有5片薄薄的豆腐花，酸辣湯底有紅油浮面，整體賣相一般，但是酸辣米線獨有的香氣不缺。配料方面則有米線、肉碎、花生粒、榨菜、豆芽、芫荽等。

甜辣互相中和 湯底酸味太重

豆腐花酸辣米線湯底可以選擇不同辣度，由微辣到特辣共5級。記者今次選擇的是中辣湯底，配上豆腐花剛好可以中和豆腐花甜味，又不會遮蓋酸辣米線的味道，甜度適中，並沒有想像中「又鹹又甜又辣」的「中伏」感覺。

（李知樂 攝）

不過湯底略嫌太酸，即使記者已算是相當嗜酸，仍然覺得喝湯時容易出現「辣喉嚨」的情況，配合米線及豆腐花一同吃下會較好。另外，單吃豆腐花可以吃到非常明顯的甜味，如湯底選擇微辣或小辣，豆腐花的甜味可能會蓋過酸辣湯底而變得「又鹹又甜」。

口感方面，豆腐花滑嫩順口，米線軟硬程度適中，口感頗豐富。連同榨菜食用可增加爽脆口感！不過豆腐花容易散開，較難控制豆腐花、米線和湯底的比例，味道方面或會有偏差。如果把豆腐花與酸辣米線以撈米線的方式製作，效果可能更出色。

豬手膠質重 特飲清爽

期間限定小食紅燒豬手採用日本豬手製作，每份有3件斬件豬手，性價比尚算不錯。豬手到手時夠熱，但記得要趁熱食，冷卻後膠質和豬手脂肪部份都會變硬，難以咬開。

特飲方面，以最新推出的無糖雪碧調配而成，加入數片青檸切片。以冰底方式上枱，杯底部已加入青檸汁，倒入雪碧時有漸層效果！整體口味清爽，適合配酸辣米線一同食用。

【1】豆腐花酸辣米線

價錢：$36

推薦指數：★★★★

【2】紅燒豬手

價錢：套餐加配$20

推薦指數：★★

【3】青檸無糖雪碧特飲

價錢：★★★

推薦指數：套餐加配$12