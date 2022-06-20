【上環美食】召集Tiramisu迷！位於上環的英倫復古風Cafe，供應的冬甩形Tiramisu曾被一眾Tiramisu迷評為「全港Top 3」，近來人氣極高！Cafe更有多款輕食、漢堡及飲品供應，即睇地址下次去歎人氣Tiramisu，打個靚卡啦！

上環冬甩形Tiramisu！雪糕口感+Espresso冰火交融 網民讚全港Top3

🥳🥳🥳好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片授權：IG@afoodstagramm）

位於上環斜巷的「Oldish」，是一間走英倫復古風的Cafe，主打西式美食和甜品，近來Cafe的招牌冬甩形Tiramisu爆紅，被一眾Tiramisu愛好者稱為「全港Top3 Tiramisu」，各位Tiramisu迷和甜品控不容錯過！

招牌Tiramisu（$78）以冬甩形狀登場，賣相極精緻吸引！Tiramisu以Mascarpone芝士調製而成，口感順滑幼身，酷似雪糕的質地！表面更舖滿可可粉，一定可滿足朱古力控的胃口！

每個Tiramisu更會附上一小壺特濃咖啡（Espresso），可以按個人喜愛淋上。冰凍的Tiramisu淋上滾燙的咖啡，冰火交融，Tiramisu的口感會變得更為軟滑，層次豐富！同時，甘濃的咖啡更可中和芝士的甜膩，加上陣陣酒香，極為誘人！

除了招牌Tiramisu，Cafe還有多款美食供應，包括四重芝士牛肉漢堡配薯條（$158）、All day Breakfast（$148）、冬陰海鮮意粉（$168）、雞肉辣蕃茄汁意粉（$148）、Egg Benedict（$128）、紅莓朱古力蛋糕（$78）等，選擇甚多。

+ 1

Oldish

地址：上環東街53號地舖

電話：2697 3313

營業時間：（星期一至六）12：00-22：00（星期日及公眾假期）10：00-18：00

