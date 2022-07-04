拉麵店推身分證優惠 身份證指定英文字免費食拉麵 港九新界有分店

【身份證優惠】廣島過江龍拉麵店「霸嗎拉麵」推出快閃優惠，推廣期間身份證符合指定英文字，即可免費或以半價優惠享用拉麵，優惠適用於屯門、中環及尖沙咀分店，即看優惠詳情！

拉麵店推身份證優惠 身份證指定英文字免費食拉麵 港九新界有分店

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（圖片來源：霸嗎拉麵）

來自日本廣島的過江龍拉麵專門店「霸嗎拉麵」推出快閃優惠，由7月6日起至7月8日，逢下午2時至7時，凡堂食任何款式正價拉麵，身份證英文名字中含有「Ho」，即可享有以下優惠：

【1】含「Ho」1次（例：Ho Siu Ming）：惠顧1碗正價拉麵，第2碗半價

【2】含「Ho」2次（例：Ho Siu Ho）：惠顧1碗正價拉麵，第2碗免費

【3】含「Ho」3次（例：Ho Ho Ho）：全單拉麵免費



是次優惠適用於霸嗎拉麵餐牌上所有拉麵款式，包括濃厚醬油豚角拉麵（正價$85）、炙燒豚肉味玉拉麵（正價$93）、辛辣炙燒豚肉味玉拉麵（正價$98）、雞叉燒味玉雞白湯拉麵（正價$93）、廣島牡蠣漬醬油拉麵（正價$128）等。

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霸嗎拉麵身份證優惠

推廣日期：2022年7月6日至7月8日

推廣時間：14:00-19:00



霸嗎拉麵（尖沙咀店）

地址：尖沙咀金巴利道26號地下

電話：2217 8300

營業時間：（星期一至四）11:30-22:00（星期五至日及公眾假期）11:30-00:00



霸嗎拉麵（中環店）

地址：中環德己立街22號地下

電話：3101 0780

營業時間：（星期一至四）11:30-20:30（星期五至日及公眾假期）11:30-00:00



霸嗎拉麵（屯門店）

地址：屯門市廣場1期3233號舖

電話：3188 6681

營業時間：（星期一至四）11:30-22:00（星期五至日及公眾假期）11:30-22:30

