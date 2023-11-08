釜山酒店10間推介｜鄰近海雲台賞無敵海景／私人風呂／人均$122起

釜山酒店推介2023！韓國釜山是韓國第二大熱門旅遊城市，同時坐落不少極美釜山酒店住宿，記者精選10大釜山酒店推介，當中包括無敵海景酒店打卡，更有靚裝修的新酒店，最近3分鐘內到車站，涵蓋南浦洞、西面站、海雲台等附近住宿，最平人均$122起！想去韓國旅遊的朋友，可以順道留意首爾酒店推介以及Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂心水酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

韓國釜山是韓國第二大熱門旅遊城市，海雲台更是人氣觀光景點（圖片來源：Instagram@sawfun_w.ifood）

釜山酒店推介【1】MATIE Osiria

MATIE Osiria位於東釜山，於2022年落成開幕，坐落在海岸路附近，鄰近有樂天名牌折扣OUTLETS東釜山店、海東龍宮寺等景點，開車7分鐘亦可到達松亭海灘，地理位置尚算不錯。酒店格調偏時尚簡約，客房以木系及白色系設計，空間相當寬敞，客房超大落地玻璃窗更可望向城景及海景，景觀開揚、寫意萬分！加上酒店亦有配備泳池，可以向著一望無際的海洋暢泳！

MATIE Osiria

房價：人均HKD$305起（舒適精緻房）

地址：17, Dongbusan gwangwang 7-ro, Gijang-eup, 機張郡, 釜山, 韓國

交通：東釜山旅遊區站步行15分鐘

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釜山酒店推介【2】哈里移門公寓飯店（Shiftdoor Residence Hari）

Shiftdoor Residence Hari於2022年開業，位於釜山影島。雖然並非在釜山市中心，但若想放慢步調好好享受，影島是不錯的選擇！從酒店步行4分鐘即可抵達太宗台公園，開車 5 分鐘則可抵達英國國家航海博物館，地理位置不錯！酒店客房採用公寓型式，融合柔和自然的色彩打造和諧的客房，並設有小廚房、陽台及大窗戶，景觀窗更可以望向部分海景，讓你有回家的溫馨感之餘，亦可以享受休閒的度假感，帶來大自然般的感受！客房亦有床架及日式床墊兩種房型可供選擇。此外，酒店更有高層室外泳池，看著日落景色暢泳，或者在泳池邊的躺椅上曬曬太陽已是人生一大享受！

哈里移門公寓飯店（Shiftdoor Residence Hari）

房價：人均HKD$177起（基本房(兩床)）

地址：58 Dongsam Ocean-ro, Yeongdo-gu

交通：南浦地鐵站轉乘8號巴士，Ha-Ri站下車步行3分鐘

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釜山酒店推介【3】西面登巴斯塔中央酒店（Denbasta Central hotel - Seomyeon）

西面登巴斯塔中央酒店（Denbasta Central hotel - Seomyeon）於在2022年6月進行全新裝修後重新開業，位於釜山西面站樂天百貨附近，鄰近有不少餐飲美食，距離地鐵西面站亦僅7分鐘步程，生活機能超好！酒店客房方面，分為客房、套房、別墅及閣樓房型，最多可供8人入住。客房空間尚算寬敞，設計採用時尚簡約風格，景觀窗採光度十足，部分客房更自帶私人泳池及燒烤爐，就算一大班人開party都無問題！

西面登巴斯塔中央酒店（Denbasta Central hotel - Seomyeon）

房價：人均HKD$242起（標準房）

地址：BNK Busan Bank Seomyeon Lotte 1st street

交通：地鐵西面站7號出口步行7分鐘

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釜山酒店推介【4】格里芬灣酒店（GRIFFIN BAY HOTEL）

格里芬灣酒店（GRIFFIN BAY HOTEL）於2022年開幕，距離南浦站步行4分鐘，馬路對面有大創DAISO，而且與南浦光復路、釜山唐人街等甚近，逛街方便。酒店裝潢溫馨，提供超靚海景房，從玻璃窗可以望到釜山城景或海景，客房亦有採用日式床墊的暖炕客房或洋房可供選擇，暖炕客房更加設有浴缸，部分客房亦有提供小廚房，性價比極高！

格里芬灣酒店（GRIFFIN BAY HOTEL）

房價：人均HKD$171起（標準雙人房）

地址：韓國釜山,中區, Jagalchi-ro 59beon-gil, 6

交通：地鐵南浦站步行4分鐘

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釜山酒店推介【5】Space and Mood

Space and Mood於2021年開業，位於西面商圈，步行至地鐵西面站僅需3分鐘，而且前往札嘎其站及海雲台站， 亦只需15至30分鐘車程，地理位置頗佳。酒店被譽為近年最美的釜山新酒店，裝潢設計極具設計感，不論是酒店大堂還是餐廳，裝潢都超級漂亮，中間更設有一條長長的純白色迴旋樓梯，打卡一流！此外，客房亦非常寬敞，更有微微歐美度假風情，酒店亦有提供獨特的閣樓房型，即使一家四口入住都不成問題，絕對推介！

Space and Mood

房價：人均HKD$393起（特大雙人床房）

地址：韓國釜山, 釜山鎮區, Saessak-ro 22-1, 13F

交通：地鐵西面站步行3分鐘

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釜山酒店推介【6】獵犬簽名酒店（HOUND HOTEL SIGNATURE）

獵犬簽名酒店（HOUND HOTEL SIGNATURE）於2021年開幕，坐落在海雲台，步行5分鐘左右便可到達海雲台地鐵站，地點方便，除了靠近海灘，亦有許多美食餐廳、咖啡店等，吃喝玩樂的配套一應俱全！酒店以木系時尚設計，富有日系感，景觀開揚亦相當寬敞，部分客房更配備露台及私人戶外風呂，秋冬可以邊浸浴邊俯瞰釜山城市景色，屋頂更設有游泳池及酒吧區，夏天則可以看著日落黃昏暢泳，絕對抵住！

獵犬簽名酒店（HOUND HOTEL SIGNATURE）

房價：人均HKD$255起（豪華雙人房）

地址：韓國釜山, Haeundae-gu, Haeun-daero 594beon-gil, 15

交通：地鐵海雲台站步行5分鐘

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釜山酒店推介【7】阿爾班酒店（Arban Hotel）

阿爾班酒店（Arban Hotel）位於鬧市中心，交通方便，5分鐘內就可步行至地鐵站，前往南浦洞、海雲台都非常方便，相當靠近便利商店、美食街，例如韓國炸雞、人蔘雞湯、炸醬麵等，地理位置優越，旁邊已經是樂天百貨及免稅商店，方便掃貨兼買手信。酒店客房以淺木色系設計，採用簡約風格，令人有種居家的溫馨感，而且空間尚算寬敞，部分可房浴室則偏向奢華，更配備超大按摩浴缸，可以一邊泡澡、一邊放空享受，CP值超高！

阿爾班酒店（Arban Hotel）

價錢：人均HKD$158起（雙人開放式套房）

地址：韓國釜山, 釜山鎮區, Jungang-daero 691beon-gil, 32

交通：地鐵田浦站及西面站步行5分鐘

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釜山酒店推介【8】德霍姆酒店（DeHomme Hotel）

德霍姆酒店（DeHomme Hotel）於2021年開幕，完全稱得上是絕美的釜山酒店之一！酒店位於廣安里海灘旁，附近亦有便利超市和商店，位置完美，從客房望出去就是無敵大海，以及廣安大橋，在藍天白雲配襯下，絕對是夏天度假的好地方！酒店裝潢設計新穎，而且客房相當寬敞，空間感十足，窗邊更配備極美的日系木式浴池，隨時都可在陽光下浸日晨浴，打卡滿分！房價親民之餘更包含免費早餐，簡直物超所值！

德霍姆酒店（DeHomme Hotel）

房價：人均HKD$137起（標準雙人房；包早餐）

地址：韓國釜山, 水營區, Gwanganhaebyeon-ro 278beon-gil, 42, 3/F

交通：地鐵廣安站約6分鐘車程

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釜山酒店推介【9】拉昂酒店（Hotel Laon）

拉昂酒店（Hotel Laon）位於海雲台，坐落在松亭海水域場旁邊，需要步行約15分鐘才可到達松亭車站，雖然位置相對偏遠，不過勝在有無敵大海景，簡直是美不勝收！酒店裝潢設計時尚，而且乾淨整潔，每間客房都有獨特風格，設計偏向輕奢華，更可以望到一大片無邊際海景，隨時可以觀賞到海天一色的美麗景觀，同時亦能看到火車步道，打卡able之餘更非常療愈！房價亦包含免費早餐，絕對值得推介！

拉昂酒店（Hotel Laon）

房價：人均HKD$281起（標準雙人房；包早餐）

地址：韓國釜山, 松亭里, Songjeong-Dong, 436-1

交通：松亭站步行15分鐘

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釜山酒店推介【10】舒遊酒店（SOYU Hotel）

舒遊酒店（SOYU Hotel）位於南浦洞大街附近，距離南浦站步行3分鐘，周圍有24小時便利商店、南浦商圈等主要購物區也很近，地點位置非常棒，去哪裡都很方便，是釜山旅遊必住的酒店之一。酒店客房偏型格，空間非常寬敞，且乾淨舒適，並設有超大浴缸，任何時候想放鬆浸浴都可以！

舒遊酒店（SOYU Hotel）

房價：人均HKD$122起（標準房雙人床）

地址：韓國釜山, 中區, Donggwang-dong 2ga, 16-5

交通：距離南浦站步行3分鐘

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