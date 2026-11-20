熱海溫泉酒店11間推介！人均$309起／2分鐘到車站／私人露天風呂

熱海溫泉酒店推介2027！位於靜岡縣的熱海，是浸溫泉的旅遊度假勝地，《香港01》「好食玩飛」記者整理11大熱海溫泉酒店，當中不乏傳統日式旅館，並設有私人露天浴池，在房間浸溫泉外更可飽覽絕美海景，最快2分鐘到熱海車站，且鄰近沙灘、購物區，順道大歎美味海鮮！有興趣可以順道留意東京新酒店推介、上野酒店推介、箱根溫泉酒店推介以及Agoda/Trip.com/Booking.com酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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熱海酒店推介【1】新赤尾酒店（Hotel New Akao）

酒店於2022年開業，不少設備都較新。臨海的位置可以讓入住的旅客近距離欣賞到煙火的壯麗，而且酒店旁邊就是另一個熱門的旅遊景點熱海秘寶館，另外亦就近熱海城和Atami Trick Art Museum。酒店設計方面，為方便旅客可以欣賞到熱海的景致，酒店不少地方都採用了落地大玻璃，引進室外的海景之外，陽光亦可以引入室內，十分光猛。於Trip.com獲得4.3/5的評分，酒店內設有溫泉，另外酒店臨海的餐廳都是不少旅客的打卡位置。

新赤尾酒店（Hotel New Akao）

房價：人均HKD$482起（6榻榻米和室）

地址：1993-65, 413-0033, 熱海市, 靜岡縣, 日本

交通：於來宮站約9分車程

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熱海酒店推介【2】熱海王子智能酒店（Prince Smart Inn Atami）

熱海王子智能酒店也是熱海新落成的酒店，於2020年開業，而且鄰近JR鐵路站，於熱海站步行3分鐘即可到達，十分方便。雖然酒店不是臨海，不過於酒店步行出海邊亦只是數分鐘的步程，絕對適合情侶或一家人入住。此外，酒店亦就近熱海商店街，欣賞煙花表演之前，不妨到商店街慢慢參觀或者購買手信。於Trip.com獲得4.4/5的評分，推薦度更有83%，不少旅客表示酒店房間的設備齊全，而且離JR站及海邊不遠，以商務酒店來說，性價比高。

熱海王子智能酒店（Prince Smart Inn Atami）

房價：人均HKD$309起（雙床房）

地址：Kasugacho17-14, 413-0005, 熱海市, 靜岡縣, 日本

交通：熱海站步行5分鐘

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熱海酒店推介【3】 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）

去熱海當然要住熱海溫泉酒店，竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）於高台位置，距離熱海站步行約13分鐘，附近亦有不少人氣旅遊景點，如長濱海灘、Usami Kannonji寺廟等，觀光同樣方便！酒店提供精緻日式客房，配有高木樑天花板、榻榻米，提供私人露天浴池，可以充分浸泡溫泉，同時享受絕美風景，將伊豆大島的漂亮景色盡收眼底。酒店亦提供溫泉大浴場、展望露天浴池等，完全是度假之選。

竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）

房價：人均HKD$2,395起（和式房）

地址：静岡県熱海市網代627-363

交通：熱海站步行13分鐘、JR網代站8分鐘車程

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熱海酒店推介【4】熱海石亭酒店（Atami Sekitei）

熱海石亭酒店 （Atami Sekitei） 位於小山丘上，自今已開業55年，是熱海不可多得的高級老牌旅館，距離JR熱海站約10分鐘車程，鄰近熱海神社、熱海溫泉街等。酒店最棒的是可以俯瞰熱海街景，房屋內的通道均由鋪路石、踏腳石和石階組成，優美典雅。除了標準日式客房外，酒店亦提供帶有露天浴室的別墅房型，其石製浴池頗具格調，所有的推拉門窗均是木框架，帶有日本建築美學特色，值得推介。

熱海石亭酒店（Atami Sekitei）

房價：人均HKD$1,276起（標準客房）

地址：日本靜岡縣, 熱海, Wadacho 6-17

交通：JR熱海站10分鐘車程

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熱海酒店推介【5】熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）

另一間要介紹的老牌熱海酒店，是1806年創建的熱海溫泉古屋旅館 （Atami Onsen Furuya Ryokan），是熱海溫泉區最為古老的日式傳統旅館，前往JR熱海站需步行13分鐘（車程5分鐘），但靠近熱海陽光海灘，僅步行3分鐘就到達，前往熱海銀座商店街亦只是步行2分鐘，地理位置優越。酒店客房採用簡約的日式風格，部分客房更設有獨立的露天或室内溫泉浴池，隨時想浸就浸。除了客房外，酒店內部亦提供各式各樣​公共浴池，其中室內浴池是直接取用源頭純淨的溫泉水，住客可以安心使用，同時會供應懷石晚餐及傳統早餐，是不錯的選擇。

熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）

房價：人均HKD$2,316起（奢華三人私人浴室）

地址： 日本靜岡縣, 熱海, Higashi Kaigan-cho 5-24

交通：JR熱海站步行13分鐘

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熱海酒店推介【6】拉弗雷俱樂部伊東溫泉湯之庭（Laforet club Ito onsen Yunoniwa）

拉弗雷俱樂部伊東溫泉湯之庭 （Laforet club Ito onsen Yunoniwa）距離JR伊東站步行7分鐘，交通便利，出門口就有各大商店街、便利店及餐廳，隨時都可以吃上夜宵。這間熱海酒店客房寬敞，配備日式榻榻米客廳，乾淨又舒適，最重要是設有私人獨立温泉，若想使用更大浴池，一樓亦提供公共溫泉浴池，而且價錢實惠，性價比極高！

拉弗雷俱樂部伊東溫泉湯之庭（Laforet club Ito onsen Yunoniwa）

房價：人均$394起（標準日式房公共浴室）

地址：日本靜岡縣, 伊東, Shishido 2-3-1

交通：JR伊東站步行7分鐘

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熱海酒店推介【7】熱海溫泉湯宿一番地（Atamionsen Yuyado Ichibanchi）

熱海溫泉湯宿一番地 （Atamionsen Yuyado Ichibanchi）地理位置優越，距離JR熱海站僅需步行3分鐘，鄰近來宮神社、MOA博物館、姬澤公園等人氣景點頗近，步行就可輕鬆遊覽城鎮和海灘，同時毗鄰商店街，觀光甚為方便。這間熱海酒店位於可以俯瞰大海和熱海中心的高山上，傳統日式客房寬敞舒適，配備乾淨的榻榻米地板、蒲團及日式床鋪，加上房間視野極佳，房內的露天溫泉浴池，更可以邊休息浸泡，邊眺望風景，而且房價相對偏低，受到不少旅客歡迎！

熱海溫泉湯宿一番地（Atamionsen Yuyado Ichibanchi）

房價：人均HKD$471起（緊湊日式房）

地址：日本靜岡縣, 熱海, Kasugacho 1-2

交通：JR熱海站步行2分鐘

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熱海酒店推介【8】海之花（Umi no Hana）

另一間熱海酒店推介是海之花（Umi no Hana），同樣交通便利，雖然距離JR網代站步行約13分鐘，酒店會提供往返網代站的免費接駁車服務。這間熱海酒店提供附榻榻米的日式客房、和洋室房型等，每間客房均設有足浴及露天溫泉浴池，而且可以欣賞美麗海景，視野極佳，環境寬敞舒適！

海之花（Umi no Hana）

房價：人均HKD$1,355起（標準，日式浴室，海景）

地址：静岡県熱海市下多賀37−9

交通：JR網代站步行13分鐘

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熱海酒店推介【9】WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）

WA亭風巷酒店坐落在來宮神社附近的山丘上，距離JR熱海站僅10分鐘車程，酒店提供可轉乘的免費接駁車，雖然位置相較隱秘，但勝在環境清幽，旅客在此可以遠離煩嚚，盡享度假環境。這間熱海酒店提供傳統日式客房，而且乾淨寬敞，所有房型均設有露台，同時附有私人露天風呂，可以一邊浸溫泉，一邊飽覽壯觀海景，盡享被大自然包圍之感，看日出日落同樣震撼，絕對是度假之選。

WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）

房價：人均HKD$2021起（日式豪華雙床間）

地址：日本靜岡縣, 熱海, Baiencho 28-18

交通：JR熱海站10分鐘車程（可轉乘接駁車）

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熱海酒店推介【10】熱海龜之井酒店（KAMENOI HOTEL ATAMI）

酒店位於熱海市的一座山丘之上，每逢放煙花的季節，在酒店的窗外可以一覽無遺地欣賞到整個煙火表演。除此之外，酒店附近亦有多個旅遊景點，包括了起雲閣、熱海梅園和來宮神社，值得旅客參觀。於Trip.com獲得4.3/5的評分，有一家大小的旅客入住後表示房間寬敞，而且前台職員懂得中文，溝通方面沒有問題，不過因為每逢放煙花的季節，前往酒店的巴士會比較多人，宜提早前往酒店。

熱海龜之井酒店（KAMENOI HOTEL ATAMI）

房價：人均HKD$484起（標準雙床房）

地址：Minaguchi-cho 2-12-3, 413-0016, 熱海市, 靜岡縣, 日本

交通：於來宮站步行8分鐘分車程

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熱海酒店推介【11】熱海温泉山木旅館（Atami Onsen Yamaki Ryokan）

熱海温泉山木旅館屬於熱海區歷史較悠久的酒店之一，不過處處有日本傳統旅館的味道和人情味。酒店附近有糸川遊歩道、起雲閣和熱海親水公園（Nagisa Shinsui Park Moon Terrace）等景點，讓旅客慢慢發掘。最令旅客欣賞是酒店的溫泉，部分房間更設有獨立的私人風呂，在冬天絕對是一大享受。於Trip.com獲得4.3/5的評分，有旅客表示酒店提供的一泊二食味道吸引，而且房間打理得十分潔淨，值得推薦給其他旅客。

熱海温泉山木旅館（Atami Onsen Yamaki Ryokan）

房價：人均HKD$601起（西式房間）

地址：14-9 Chuo-cho, Atami, 413-0015, 熱海市, 靜岡縣, 日本

交通：於來宮站約5分車程

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