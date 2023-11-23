熱海溫泉酒店11間推介！人均$309起／2分鐘到車站／私人露天風呂

撰文：何匡汶 溫藹紅
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熱海溫泉酒店推介2023！位於靜岡縣的熱海，是浸溫泉的旅遊度假勝地，《香港01》「好食玩飛」記者整理11大熱海溫泉酒店，當中不乏傳統日式旅館，並設有私人露天浴池，在房間浸溫泉外更可飽覽絕美海景，最快2分鐘到熱海車站，且鄰近沙灘、購物區，順道大歎美味海鮮！有興趣可以順道留意東京新酒店推介上野酒店推介箱根溫泉酒店推介以及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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熱海酒店推介【1】新赤尾酒店（Hotel New Akao）

酒店於2022年開業，不少設備都較新。臨海的位置可以讓入住的旅客近距離欣賞到煙火的壯麗，而且酒店旁邊就是另一個熱門的旅遊景點熱海秘寶館，另外亦就近熱海城和Atami Trick Art Museum。酒店設計方面，為方便旅客可以欣賞到熱海的景致，酒店不少地方都採用了落地大玻璃，引進室外的海景之外，陽光亦可以引入室內，十分光猛。於Trip.com獲得4.3/5的評分，酒店內設有溫泉，另外酒店臨海的餐廳都是不少旅客的打卡位置。

新赤尾酒店（Hotel New Akao）
房價：人均HKD$482起（6榻榻米和室）
地址：1993-65, 413-0033, 熱海市, 靜岡縣, 日本
交通：於來宮站約9分車程
新赤尾酒店訂房優惠：Trip.comBooking.com

熱海酒店推介【2】熱海王子智能酒店（Prince Smart Inn Atami）

熱海王子智能酒店也是熱海新落成的酒店，於2020年開業，而且鄰近JR鐵路站，於熱海站步行3分鐘即可到達，十分方便。雖然酒店不是臨海，不過於酒店步行出海邊亦只是數分鐘的步程，絕對適合情侶或一家人入住。此外，酒店亦就近熱海商店街，欣賞煙花表演之前，不妨到商店街慢慢參觀或者購買手信。於Trip.com獲得4.4/5的評分，推薦度更有83%，不少旅客表示酒店房間的設備齊全，而且離JR站及海邊不遠，以商務酒店來說，性價比高。

熱海王子智能酒店（Prince Smart Inn Atami）
房價：人均HKD$309起（雙床房）
地址：Kasugacho17-14, 413-0005, 熱海市, 靜岡縣, 日本
交通：熱海站步行5分鐘
熱海王子智能酒店訂房優惠：AgodaTrip.comBooking.com

熱海酒店推介【3】 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）

去熱海當然要住熱海溫泉酒店，竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）於高台位置，距離熱海站步行約13分鐘，附近亦有不少人氣旅遊景點，如長濱海灘、Usami Kannonji寺廟等，觀光同樣方便！酒店提供精緻日式客房，配有高木樑天花板、榻榻米，提供私人露天浴池，可以充分浸泡溫泉，同時享受絕美風景，將伊豆大島的漂亮景色盡收眼底。酒店亦提供溫泉大浴場、展望露天浴池等，完全是度假之選。

竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）
房價：人均HKD$2,395起（和式房）
地址：静岡県熱海市網代627-363
交通：熱海站步行13分鐘、JR網代站8分鐘車程
竹林庵水野訂房優惠：AgodaTrip.comBooking.com

熱海酒店推介【4】熱海石亭酒店（Atami Sekitei）

熱海石亭酒店 （Atami Sekitei） 位於小山丘上，自今已開業55年，是熱海不可多得的高級老牌旅館，距離JR熱海站約10分鐘車程，鄰近熱海神社、熱海溫泉街等。酒店最棒的是可以俯瞰熱海街景，房屋內的通道均由鋪路石、踏腳石和石階組成，優美典雅。除了標準日式客房外，酒店亦提供帶有露天浴室的別墅房型，其石製浴池頗具格調，所有的推拉門窗均是木框架，帶有日本建築美學特色，值得推介。

熱海石亭酒店（Atami Sekitei）
房價：人均HKD$1,276起（標準客房）
地址：日本靜岡縣, 熱海, Wadacho 6-17
交通：JR熱海站10分鐘車程
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熱海酒店推介【5】熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）

另一間要介紹的老牌熱海酒店，是1806年創建的熱海溫泉古屋旅館 （Atami Onsen Furuya Ryokan），是熱海溫泉區最為古老的日式傳統旅館，前往JR熱海站需步行13分鐘（車程5分鐘），但靠近熱海陽光海灘，僅步行3分鐘就到達，前往熱海銀座商店街亦只是步行2分鐘，地理位置優越。酒店客房採用簡約的日式風格，部分客房更設有獨立的露天或室内溫泉浴池，隨時想浸就浸。除了客房外，酒店內部亦提供各式各樣​公共浴池，其中室內浴池是直接取用源頭純淨的溫泉水，住客可以安心使用，同時會供應懷石晚餐及傳統早餐，是不錯的選擇。

熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）
房價：人均HKD$2,316起（奢華三人私人浴室）
地址： 日本靜岡縣, 熱海, Higashi Kaigan-cho 5-24
交通：JR熱海站步行13分鐘
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熱海酒店推介【6】拉弗雷俱樂部伊東溫泉湯之庭（Laforet club Ito onsen Yunoniwa）

拉弗雷俱樂部伊東溫泉湯之庭 （Laforet club Ito onsen Yunoniwa）距離JR伊東站步行7分鐘，交通便利，出門口就有各大商店街、便利店及餐廳，隨時都可以吃上夜宵。這間熱海酒店客房寬敞，配備日式榻榻米客廳，乾淨又舒適，最重要是設有私人獨立温泉，若想使用更大浴池，一樓亦提供公共溫泉浴池，而且價錢實惠，性價比極高！

拉弗雷俱樂部伊東溫泉湯之庭（Laforet club Ito onsen Yunoniwa）
房價：人均$394起（標準日式房公共浴室）
地址：日本靜岡縣, 伊東, Shishido 2-3-1
交通：JR伊東站步行7分鐘
拉弗雷俱樂部伊東溫泉湯之庭訂房優惠：AgodaTrip.comBooking.comKlook

熱海酒店推介【7】熱海溫泉湯宿一番地（Atamionsen Yuyado Ichibanchi）

熱海溫泉湯宿一番地 （Atamionsen Yuyado Ichibanchi）地理位置優越，距離JR熱海站僅需步行3分鐘，鄰近來宮神社、MOA博物館、姬澤公園等人氣景點頗近，步行就可輕鬆遊覽城鎮和海灘，同時毗鄰商店街，觀光甚為方便。這間熱海酒店位於可以俯瞰大海和熱海中心的高山上，傳統日式客房寬敞舒適，配備乾淨的榻榻米地板、蒲團及日式床鋪，加上房間視野極佳，房內的露天溫泉浴池，更可以邊休息浸泡，邊眺望風景，而且房價相對偏低，受到不少旅客歡迎！

熱海溫泉湯宿一番地（Atamionsen Yuyado Ichibanchi）
房價：人均HKD$471起（緊湊日式房）
地址：日本靜岡縣, 熱海, Kasugacho 1-2
交通：JR熱海站步行2分鐘
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熱海酒店推介【8】海之花（Umi no Hana）

另一間熱海酒店推介是海之花（Umi no Hana），同樣交通便利，雖然距離JR網代站步行約13分鐘，酒店會提供往返網代站的免費接駁車服務。這間熱海酒店提供附榻榻米的日式客房、和洋室房型等，每間客房均設有足浴及露天溫泉浴池，而且可以欣賞美麗海景，視野極佳，環境寬敞舒適！

海之花（Umi no Hana）
房價：人均HKD$1,355起（標準，日式浴室，海景）
地址：静岡県熱海市下多賀37−9
交通：JR網代站步行13分鐘
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熱海酒店推介【9】WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）

WA亭風巷酒店坐落在來宮神社附近的山丘上，距離JR熱海站僅10分鐘車程，酒店提供可轉乘的免費接駁車，雖然位置相較隱秘，但勝在環境清幽，旅客在此可以遠離煩嚚，盡享度假環境。這間熱海酒店提供傳統日式客房，而且乾淨寬敞，所有房型均設有露台，同時附有私人露天風呂，可以一邊浸溫泉，一邊飽覽壯觀海景，盡享被大自然包圍之感，看日出日落同樣震撼，絕對是度假之選。

WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）
房價：人均HKD$2021起（日式豪華雙床間）
地址：日本靜岡縣, 熱海, Baiencho 28-18
交通：JR熱海站10分鐘車程（可轉乘接駁車）
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熱海酒店推介【10】熱海龜之井酒店（KAMENOI HOTEL ATAMI）

酒店位於熱海市的一座山丘之上，每逢放煙花的季節，在酒店的窗外可以一覽無遺地欣賞到整個煙火表演。除此之外，酒店附近亦有多個旅遊景點，包括了起雲閣、熱海梅園和來宮神社，值得旅客參觀。於Trip.com獲得4.3/5的評分，有一家大小的旅客入住後表示房間寬敞，而且前台職員懂得中文，溝通方面沒有問題，不過因為每逢放煙花的季節，前往酒店的巴士會比較多人，宜提早前往酒店。

熱海龜之井酒店（KAMENOI HOTEL ATAMI）
房價：人均HKD$484起（標準雙床房）
地址：Minaguchi-cho 2-12-3, 413-0016, 熱海市, 靜岡縣, 日本
交通：於來宮站步行8分鐘分車程
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熱海酒店推介【11】熱海温泉山木旅館（Atami Onsen Yamaki Ryokan）

熱海温泉山木旅館屬於熱海區歷史較悠久的酒店之一，不過處處有日本傳統旅館的味道和人情味。酒店附近有糸川遊歩道、起雲閣和熱海親水公園（Nagisa Shinsui Park Moon Terrace）等景點，讓旅客慢慢發掘。最令旅客欣賞是酒店的溫泉，部分房間更設有獨立的私人風呂，在冬天絕對是一大享受。於Trip.com獲得4.3/5的評分，有旅客表示酒店提供的一泊二食味道吸引，而且房間打理得十分潔淨，值得推薦給其他旅客。

熱海温泉山木旅館（Atami Onsen Yamaki Ryokan）
房價：人均HKD$601起（西式房間）
地址：14-9 Chuo-cho, Atami, 413-0015, 熱海市, 靜岡縣, 日本
交通：於來宮站約5分車程
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