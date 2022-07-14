【享樂烘焙】享樂烘焙人氣冰心系列回歸！享樂烘焙向來以極「IG-able」的麵包而大受歡迎，最近夏日限定的冰心麵包回歸，首週推出已吸引一眾麵包及甜品控排隊搶購！即睇記者實試今年2款冰心麵包，及近日大熱的蜜瓜包啦！

享樂烘焙夏日限定爆餡冰心包回歸！記者實試到底值唔值得排隊買？

🥳🥳🥳好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

人氣麵包店「享樂烘焙」，一向主打各式賣相精緻、極「IG-able」，口味配搭邪惡創新的麵包及甜點。最近，小店的夏日限定「冰心麵包」系列回歸，首週推出已吸引一眾麵包控搶購！今次記者實試今年2款冰心麵包和2款人氣蜜瓜包，到底有多沒有驚喜！

（圖片來源：享樂烘焙）

夏日限定冰心麵包 回甘抹茶/香甜雲呢拿

享樂烘焙今年的冰心麵包共有2款口味，包括小山園抹茶以及原味雲呢拿（$25/個）。冰心麵包個個漲卜卜，表面佈滿抹茶粉及糖霜；切開表面，大量冰心忌廉即會湧出，非常澎湃！麵包薄身鬆軟，輕輕按壓更會回彈，整體賣相及質感十分不俗。

2款冰心包的麵包都非常薄身，雖沒有特別味道，但不會影響內裡忌廉的味道。抹茶味冰心忌廉以小山園抹茶粉製作而成，口味偏甘香不膩，甜度適中。原味雲呢拿的冰心忌廉可見粒粒雲呢拿籽，香滑但偏甜膩，較適合嗜甜的朋友。

抹茶蜜瓜包出色 伯爵茶沒有驚喜

近來大賣的蜜瓜包則有抹茶及伯爵茶2款口味（$18/個），蜜瓜包個頭大，表面脆皮香甜鬆脆；抹茶味同樣甘而不膩，夾心更帶少許流心效果，作為早餐或下午茶是不錯之選；伯爵茶味偏甜，不太能吃到茶香，相對較為失色。

享樂烘焙 夏日限定冰心麵包

供應日期：2022年7月1日起至另行通知

價錢：$25/個



享樂烘焙 日式蜜瓜包

價錢：$18/個



享樂烘焙

地址：

新蒲崗店丨大有街3號萬迪廣場地下E舖

九龍灣店丨常悅道21號Eastmark 地下3號舖

元朗店丨形點1期1097舖

電話：

新蒲崗店丨3520 2122

九龍灣店丨2506 2122

元朗店丨2696 2122

