土瓜灣好去處｜漫步牛棚藝術村搵紅磚屋打卡　訪復古咖啡室歎美食

牛棚藝術村位於土瓜灣馬頭角道63號，而土瓜灣位於九龍城區的東南部，自從屯馬線開通後地鐵有了土瓜灣站感覺上就更容易去了！



今次要分享的香港好去處就是位於土瓜灣的牛棚藝術村喇！

牛棚藝術村現時是一個出租供藝術工作室的場地，前身是馬頭角牲畜檢疫站，即牛隻的中央屠宰中心；建於1908年，91年來一直被用作牛畜檢疫站兼屠房，直到1999年8月屠房遷至上水後便停業；其後這裡被改建並分拆成多個單位租給本地藝術創作家做工作室，慢慢就演變成牛棚藝術村。

先到牛棚藝術村、牛棚藝術公園，按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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在牛棚藝術村旁邊有個經活化及改建而成牛棚藝術公園，中間有可穿越的通道，不過參觀當日通道好像是暫時封閉了，所以我們都沒有入去參觀！

牛棚藝術公園於2019年9月啟用，佔地六千平方米，設計以牛棚歷史為主題，為市民提供以文化和藝術為主題的公共休憩空間。在公園裡面可以見到昔日馬頭角牲畜檢疫站的水井遺跡、牲口棚遺跡（紅磚柱區）、豬欄遺跡和牲口棚牆垣遺跡等等，有興趣認識更多牛棚歷史的朋友記得不要錯過呢！

在牛棚藝術村的對面是十三街唐樓群，俗稱土瓜灣十三街，由13條街道組成，合為馬頭角傳統舊區；而其所有街道上的唐樓建築都歷史悠久，均為樓齡超過60年的舊樓；在2010年，樓宇外牆經翻新後變得七彩繽紛而一度成為土瓜灣的地標。

探訪土瓜灣十三街及復古咖啡室，按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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除了牛棚藝術村，土瓜灣還有好多地方可以去玩和食，半天時間真的不夠呢！

【本文獲「自由旅生」授權轉載。】