大坑美食｜Dough Bros新店登陸大坑！人氣爆漿炸冬甩/酸種Pizza

【大坑美食】人氣外賣薄餅店Dough Bros宣布即將進駐大坑再開分店！Dough Bros主打酸種Pizza及爆餡冬甩，繼早前在西貢開設首間新界分店後，再登陸美食集中地大坑，設立全港第9間分店！以後去大坑又多一個美食選擇！

大坑美食｜Dough Bros再開新店！人氣爆漿榛子醬炸冬甩/酸種Pizza

人氣外賣薄餅「Dough Bros. Pizza & Doughnuts」，主打即叫即製酸種薄餅和爆漿冬甩，吸引不少人光顧！Dough Bros早前在西貢開設首間新界分店，官方近日再宣布在港島增設新店，登陸美食集中地大坑！

圖片來源：Dough Bros

Dough Bros最受歡迎的爆漿炸冬甩有多款口味，包括Nutella榛子醬、焦糖、吉士、檸檬、黃梅醬、士多啤梨果醬、藍莓果醬及咖啡等。爆漿炸冬甩為即叫即炸，更可以選擇在表面灑上白砂糖或玉桂味砂糖，咬落鬆軟而且有流心爆漿餡料！每個冬甩單售$38，買一打只需$348，平均$29/個！

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另外，Dough Bros招牌酸種薄餅以酸種麵糰製成，烤至外脆內軟而且口感煙韌！Pizza口味包括卡邦尼風味、經典辣肉腸、黑松露、BBQ雞肉、蕃茄芝士等，每個價錢由$118起！

大坑新店將會在7月正式開業，店舖主要供應外賣但亦設有少量座位，買完新鮮即製薄餅及冬甩後，可以馬上享用！趁假日去大坑覓食時也不妨一試！

Dough Bros 大坑分店



開幕日期：2022年7月8日

地址：大坑銅鑼灣道90號明新大廈地下G舖



Dough Bros 其他分店



西貢店

地址：西貢萬年街102號

營業時間：11:30-22:30



西環店

地址：西環北街4-8號地舖

營業時間：11:30-23:00



皇后大道東店

地址：灣仔皇后大道東25號

營業時間：11:30-23:00



鰂魚涌店

地址：鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈地下7號

營業時間：11:30-23:00



荷里活道店

地址：中環荷里活道68-70A號地舖

營業時間：11:30-23:00



跑馬地店

地址：跑馬地奕蔭街38-42號

營業時間：11:30-23:00



皇后大道中店

地址：中環皇后大道中151-155號

營業時間：11:30-23:00



北角店

地址：北角宏安道18號威德閣地下5號舖

營業時間：11:30-23:00

