荔枝角快餐店沙嗲牛肉麵　關注組力讚全港之冠！仲有沙嗲牛多士

沙嗲牛肉麵是香港茶餐廳的名物，而在荔枝角就有一間茶餐廳，多年來憑藉一碗沙嗲牛肉麵遠近馳名，不只成為荔枝角其中一間深受街坊歡迎的餐廳，更獲Facebook「沙嗲牛麵關注組」熱捧，更被評選為 「全港之冠」！

荔枝角沙嗲牛麵被讚全港之冠 周圍街坊好評！沙嗲牛包/沙嗲牛多士

憑著沙嗲牛肉麵而馳名的好好運快餐店，於去年搬遷至荔枝角重新開張，吸引不少人專程跨區朝聖，曾經有食客在早上6點已經開始排隊，等足3個鐘到就是為了一碗沙嗲牛肉麵！

👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

好好運快餐店的沙嗲牛麵湯底非常濃郁，每塊沙嗲牛肉經過店內師傅的獨門秘方醃製，非常入味，搭配熱辣辣的沙嗲汁、洋蔥和花生碎，口感豐富。每碗麵都放足沙嗲牛肉，分量十足！

此外，沙嗲牛麵還可以雙拼餐肉、榨菜肉絲等其他配料；另外沙嗲牛肉可以搭配通粉（$50）、公仔麵（$50）、白飯（$52）等。店內亦供應爆餡沙嗲牛包、沙嗲牛多士等小食，各種食法有不同風味，難怪吸引附近街坊和食客日日排長龍！

（圖片授權：Instagram@my_eatagram_）

荔枝角美食｜好好運快餐店

地址：青山道538號半島大廈地下3號舖

電話：23882691 / 23882981

營業時間：星期一至六07:00-17:00；星期日及公眾假期全日休息

