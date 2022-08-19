香港君悅酒店作為「香港酒店天花板」，是城中名流用餐的好選擇之一。然而最近香港太平紳士黃卓健卻在光顧君悅酒店自助餐時，打開餐巾見到一隻小強，驚恐畫面讓他秒速攝下，並上傳至社交媒體，引起網民討論！

太平紳士食君悅酒店自助餐見到小強！嚇親出post話似足港式茶餐廳

香港太平紳士黃卓健於8月18日（五）晚上於社交媒體Facebook內發文，指「你唔會相信五星級君悅酒店自助餐，飲杯奶茶會用黑白淡奶上枱，經理話係專登帶有港式茶餐廳奶茶feel，有埋小強真係好夾⋯⋯」，貼文附上三張相片，其中一張相片中，可見餐巾內藏著一隻蟑螂，指責君悅酒店自助餐似足港式茶餐廳！

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（圖片來源：Facebook@Ck Wong）

黃卓健於留言內與友人討論事件細節時，友人稱：「理論上有折」，而黃卓健則回應指當時已向餐廳經理反映情況，並表示：「經理好識做，之後埋單送咗一盒月餅。」

（圖片來源：Facebook@Ck Wong）

有友人表示：「淡定，地球佢都有份」、「讚定彈呢？」黃卓健亦解畫話自己並非想彈：「小強我屋企都有，佢哋都唔想嘅，始終有嘢食嘅地方都會有。」

（圖片來源：Facebook@Ck Wong）

《香港01》好食玩飛記者向君悅酒店查詢，君悅酒店發言人表示正就蟑螂事件進行調查，將儘快繼續答覆。

（圖片來源：香港君悅酒店）

蟑螂以外，有友人就酒店自助餐採用黑白淡奶茶杯解畫，指酒店大賣港式情懷：「聽聞好多有錢佬去，就係貪佢杯茶係用黑白奶厚杯裝」。

另一方面，黃卓健亦於於貼文中亦加上標籤「#服務員態度好廚房態度一般」，認為廚房員工態度未如理想，但未有分享過程細節。