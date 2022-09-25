南丫島超靚隱世海灣！如置身世外桃源　市區出發最快20分鐘到達

【南丫島好去處】假期想回歸大自然，選擇去野外行山郊遊。南丫島就有一個隱世僻靜又依山傍海的小村落，不需要跋山涉水，從市區搭船出發只需約20分鐘便可到達。沿著島上的郊遊徑行走，一路可以見到風景秀麗的海灘、紅葉、山花等美景，非常寫意！

南丫島較少人知道超靚郊遊景點！市區乘船20分鐘可達 附行程介紹

位於南丫島的模達灣是一個較少人知道的隱世小村，常住人口只有約三、四十人。由於平時較少人前往，村內設施只有一家餐廳和一個經營多年的小士多，卻感覺與大自然更加貼近，有種置身世外桃源的感覺。

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前往模達灣可以從中環出發，乘船至索罟灣，步行30分鐘便可到達；或直接從香港仔碼頭坐船到模達灣的小碼頭，船程約20至30分鐘，不過每一至兩小時只有一班，出發前記得要留意船期表！

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到達模達灣的小碼頭後，隨即可見到水清沙幼的海灘，在沙灘上可以進行排球、BBQ、野餐等活動，而沙灘旁邊則有村長經營的小餐廳，亦是村內唯一一間食肆。

從沙灘出發沿山路走，周圍滿佈樹木，有火紅的炮仗花及金色紅葉等植物，更可見到許多鳥類及野生動物。一路沿步行徑直行，便到達模達舊村，再繼續沿山路走將到達石排灣、東澳等地，空氣清新，是一個適合露營的好地點！

在島上行走，沿路的榕樹下還有海濱長廊一條林蔭道，供途人休息。走至最高點，則有涼亭休憩，可飽覽港燈發電廠、洪聖爺海灘等風景，想去郊遊的朋友不妨去看看。

南丫島模達灣

交通方式：從香港仔街渡碼頭乘坐「全記渡」渡輪（碼頭位於魚類批發市場旁），船程約20至30分鐘，每一至兩小時一班；或在南丫島索罟灣下船，步行約30分鐘。



渡輪詳細時間：https://www.ferry.com.hk/chi/service.htm

