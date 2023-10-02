荔枝角美食｜12大荔枝角美食推介！必食酥皮蛋撻、抵食去骨海南雞

荔枝角美食！荔枝角近年有不少美食進駐，在附近上班或者假日去覓食都有很多選擇！今次《香港01》好食玩飛記者將集合12大荔枝角美食推介，其中包括有必食的馳名酥皮蛋撻、超高性價比的海南雞、高質西餐等，涵蓋不少人氣茶餐廳、荔枝角Cafe、荔枝角樓上cafe、荔枝角打卡餐廳等，即看有哪些美食餐廳！



（圖片授權：Instagram@yusuke_virus）

荔枝角美食12大推介

荔枝角美食多蘿蘿，本文集合了12大荔枝角美食推介，涵蓋不少人氣荔枝角茶餐廳、荔枝角Cafe、荔枝角樓上cafe、荔枝角打卡餐廳、荔枝角晚餐等，即看有哪些美食餐廳。

荔枝角美食【1】黑布小巷

第1間荔枝角美食是台式餐廳「黑布小巷」向來人氣爆滿，餐廳坐落於荔枝角工業大廈內，空間寬敞，主打多款台式美食，其中就包括有必食的台式滷肉飯，滷肉採用半肥瘦肉，再以自家調配滷水製成，口感軟綿入味，而且份量甚多；另有熱賣的爆餡芝士雞蛋流心吐司、芋圓糖水等，性價比極高！

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荔枝角美食｜黑布小巷 詳情

地址：荔枝角長沙灣道883號億利工業中心4樓405室

營業時間：11:30 - 21:00

電話：9228 7113



荔枝角美食【2】雞仔去骨海南雞專門店

荔枝角都有好味海南雞飯！位於元州街的「雞仔去骨海南雞專門店」是第2間荔枝角美食推介，主打抵食又大份的海南雞飯，其中以招牌海南雞飯套餐最受歡迎，一份有約10件雞件，雞皮煮至鮮黃色，而且非常厚肉，口感鮮嫩，配上自家調製的醬汁，味道一流，跟配餐湯及飲品，售價僅$55，是荔枝角美食名物！

荔枝角美食｜雞仔去骨海南雞專門店 詳情

地址：長沙灣元州街493號靄華大廈地下1號舖

營業時間：11:00 - 22:30

電話：5377 7710



荔枝角美食【3】金園茶餐廳

去到荔枝角當然要吃「金園茶餐廳」的酥皮蛋撻！餐廳的招牌千層酥皮蛋撻多年來深受街坊歡迎，並且獲網民關注組力推，蛋撻新鮮出爐脹卜卜而且熱辣辣，蛋撻酥皮非常鬆化，極富口感，內裡的蛋漿飽滿軟滑，每個$9，經常吸引不少人前往排隊購買！

荔枝角美食｜金園餐廳 詳情

地址：長沙灣青山道316號地下

電話：5525 1812



荔枝角美食【4】新華茶餐廳

提到酥皮蛋撻，位於荔枝角的老字號「新華茶餐廳」的酥皮蛋撻亦十分出名，同樣有不少街坊食客支持光顧，其蛋撻外層鬆化，內裡蛋漿同樣飽滿，每個$8。由於店舖位置與金園茶餐廳距離甚近，因此經常被網民拿來比較，兩者蛋撻水準一樣高，大家經過不妨一試。

荔枝角美食｜新華茶餐廳 詳情

地址：長沙灣青山道334號

營業時間：06:00 - 22:30

電話：2387 3698



荔枝角美食【5】FAB Kitchen

荔枝角工業大廈內有一間高質西餐廳「FAB Kitchen」，主打私房菜及西餐，店舖裝修簡潔優雅，具有浪漫格調。餐廳午市及晚市均以套餐為主，並採用高級食材，賣相精緻獲不少食客好評，主菜包括有必食的烤西班牙牛肋排、低溫慢煮西班牙T骨牛排、德國咸豬手配酸椰菜、低溫慢煮法國羊仔架等，餐廳每月都會定期轉換餐廳菜式，與朋友聚會一流。

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荔枝角美食｜FAB Kitchen 詳情

地址：荔枝角長沙灣道883號億利工業中心7樓704號舖

營業時間：

星期一至六｜12:00 - 15:00，18:00 - 22:30

星期日及公眾假期｜全日休息

電話：2371 2777



荔枝角美食【6】甜記餃子

「甜記餃子」是荔枝角必食的美食之一，主打各式口味餃子，目前於全港共有3間分店，經常都大排長龍，向來人氣爆滿！甜記提供湯餃、煎餃及生餃，而且涵蓋獨特創新口味，包括南瓜雞肉忌廉餃、菜心豬肉餃、香葉豆角豬肉餃、粟米芝士雞肉餃等，餃子皮薄餡靚，一咬開就爆汁，配上菜甫及醋汁，絕對值得一嚐。

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荔枝角美食｜甜記餃子 詳情

地址：長沙灣昌華街23號富華廣場19號地舖

營業時間：

星期一至五、日｜11:00 - 22:00

星期六｜全日休息

電話：6360 2640



荔枝角美食【7】小念頭

由旺角起家的日式Cafe「小念頭」早前進駐荔枝角工業大廈，繼續主打各款日式料理、輕食西餐等，其中自家製甜品與茶飲更是大受歡迎，包括宇治焙茶粟子麻薯盒子、泰式奶茶味戚風蛋糕、鐵觀音芝士蛋糕、焙茶蛋糕等，賣相精緻，除了切件裝，亦設有原個蛋糕訂購。

Cafe同時推出「一汁三菜」定食套餐，例如日式明太子意粉、大蝦香蒜檸檬炒意大利粉、日式風香煎牛排等，價錢由$52至$64不等，可另加冷盤前菜、溫熱小食等，而且裝潢簡約舒適，非常適合聚會打卡！

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荔枝角美食｜小念頭 詳情

地址：荔枝角長沙灣道883號億利工業中心9樓903號舖

營業時間：

星期一至六｜11:30 - 21:00

星期日｜14:30 - 19:30

電話：9720 0701



荔枝角美食【8】Contrast

位於福榮街轉角位的西式Cafe「Contrast」，是一間以黑白型格風為主題的咖啡店，環境舒服簡約，除了咖啡味道不錯之外，店內甜品亦非常出名，其中包括人氣必食的竹炭糯米窩夫配白色牛奶雪條，窩夫內藏糯米，口感軟糯，配上水果、忌簾及朱古力醬，份量超多，店內亦有招牌雞蛋布甸，加入咖啡，味道甜中帶微苦，假日放電一流。

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荔枝角美食｜Contrast 詳情

地址：長沙灣福榮街512-518號依時大廈地舖

營業時間：09:00 - 18:00

電話：2337 7220



荔枝角美食【9】LUNGO

位於荔枝角地舖位置的Cafe「LUNGO」讓人眼前一亮，餐廳裝潢以淺木色調為主，內部樓底甚高，空間感十足，簡約裝修配上暖黃燈光，感覺溫馨柔和，門口更設有戶外位置供打卡，非常舒適！餐廳主打Bagel及咖啡，其中包括蜜糖雞Bagel、煙三文魚洋蔥Bagel、牛油果Bagel等，份量十足！

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荔枝角美食｜LUNGO 詳情

地址：長沙灣福華街571號曉悅地下2號舖

營業時間：08:30 - 19:00

電話：2697 8028



荔枝角美食【10】South Herbal Lab 南本草

位於荔枝角福榮街地舖的「南本草」，主打涼茶咖啡及養生料理，將涼茶草本元素融入日常飲食，創新概念獨特！店內不少食物及飲品均結合中藥食材，包括人氣必食的日式五品料理，涵蓋以層層甜腐皮製成的千層豆腐、辣味玉子燒等，極見心思；飲品方面有薑黃拿鐵、火麻仁拿鐵、雞蛋花接骨木花啡湯力等；喜愛甜食亦有野蜂蜜冰、素苓膏等！

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荔枝角美食｜South Herbal Lab 南本草 詳情

地址：荔枝角福榮街538號喜遇地下1號舖

營業時間：8:30 - 18:30

電話（WhatsApp）：9228 5775



荔枝角美食【11】好好運快餐店

沙嗲牛肉麵是香港茶餐廳的名物，而在荔枝角就有一間茶餐廳，多年來憑藉一碗沙嗲牛肉麵遠近馳名，不只成為荔枝角其中一間深受街坊歡迎的餐廳，更獲Facebook「沙嗲牛麵關注組」熱捧，更被評選為 「全港之冠」！

更多地址及詳情：荔枝角快餐店沙嗲牛肉獲讚全港之冠 關注組力推！仲有沙嗲牛多士

荔枝角美食｜好好運快餐店 詳情

地址：荔枝角青山道538號半島大廈地下3號舖

營業時間：07:00 - 17:00（星期日及公眾假期全日休息）

電話：23882691



荔枝角美食【12】Boholic

「Boholic」位於長沙灣同荔枝角之間，裝修後店內煥然一新，餐廳以象牙白色為主調，身處其中令人感覺非常舒適。店外設有半露天座位，內部則設有多處打卡位，包括仙人掌小樹林、壁爐梳發及大玻璃鏡等，在店內任何位置拍照都十分上鏡，適合假期去打卡！

更多地址及詳情：長沙灣波希米亞風Cafe重開！仙人掌樹林打卡+Tiramisu梳乎厘班戟

荔枝角美食｜Boholic 詳情

地址：長沙灣福華街561號君凱豪庭地舖及1樓

營業時間：11:30 - 22:00

電話：2388 3668

