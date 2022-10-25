【便利店咖啡優惠】7-11便利店再免費送咖啡！由10月26日起，7-11便利店一連7日共會送出77,000杯免費咖啡，包括燕麥奶咖啡、香芋椰子味鮮奶咖啡、香芋椰子味鮮奶、榛子鮮奶咖啡及朱古力泡沬咖啡，即睇下文了解換領免費7-11咖啡方法！

便利店再送免費咖啡！全線分店7日送77,000杯咖啡！附換領方法

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（圖片來源：7-Eleven）

7-Eleven自家品牌7CAFÉ再度推出超值咖啡優惠，一連7日將合共送出77,000杯免費咖啡，或$10燕麥奶即磨咖啡優惠券！憑免費咖啡券，即可免費飲到燕麥奶咖啡、香芋椰子味鮮奶咖啡、香芋椰子味鮮奶、榛子鮮奶咖啡或朱古力泡沬咖啡。

（圖片來源：7-11）

由10月26日早上7時起至11月1日晚上11時59分，在官方活動遊戲網站參與小遊戲，完成「啡嚐雨林任務」，即可參加抽獎，即有機會贏取「7CAFÉ免費贈飲電子券」一張，免費飲到7CAFÉ的咖啡！如未抽中免費贈飲券或已得到免費贈飲券，亦可獲贈「$10燕麥奶即磨咖啡優惠券」一張。

「啡嚐雨林任務」遊戲非常簡單，玩家只需與7CAFÉ咖啡精靈Bullu合作採摘咖啡豆，即可參加抽獎。中獎後需憑有效電話號碼登記領取電子優惠券，再到鄰近7CAFÉ分店兌換咖啡。

7-Eleven 7CAFÉ「友好地球 有好咖啡」咖啡優惠

優惠日期：2022年10月26日早上7時至11月1日晚上11時59分

地點：全線7-11門市（不適用於指定香港及澳門店，包括 7CAFÉ+、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集及澳門國際機場客運大樓離境層分店）

備註：不可與加錢套餐優惠同時使用

活動網站：https://minigame.the7cafe.com/

